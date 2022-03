Evde hem rahat hem şık hissetmek isteyenlerin tercihi pijama önerileri

Uyku konforunu katlayan pijamalar da artık moda trendleri arasında yer alıyor. Çok tarz görünebileceğiniz pijamalar sadece uyurken kullanabileceğiniz parçalar değil. Siz de evden çalışmanın yaygınlaşmasıyla birlikte pijama kombinlerine özen göstermeye başlamış olabilirsiniz. Birbirinden şık ve rahat pijamalarla evinizde şıklık rüzgârları estirmeye ne dersiniz? Cevabınız "Evet" ise sizler için seçtiğimiz birbirinden şık, rahat ve kaliteli pijama modellerine gelin, hep birlikte göz atalım.

1. Sıcak yaz gecelerinde kurtarıcınız DeFacto Relax Fit Pijama Takımı

Pamuk karışımlı kumaştan üretilen DeFacto Relax Fit Pijama Takımı, sıcak yaz gecelerinde kurtarıcınız olacak! Serin tutan yazlık pijamayla ev şıklığınızı taçlandırabilirsiniz. Yumuşak fitilli kumaşı sayesinde konforlu hissetmenizi sağlar. V yakalı ve düğmeli pijama takımı, kısa kollu üst ve şorttan oluşuyor. Pijamanın etek ve kol uçları ise fırfır detayları ile ön plana çıkıyor. Çamaşır makinesinde yıkanabilen pijama takımının geniş beden skalasından kendinize uygun ürünü kolayca bulabilirsiniz. Yaz aylarında hem uyku kalitenizi arttırmaya yardım edecek hem ev şıklığınızı tamamlayacak bir pijama arayışındaysanız DeFacto Relax Fit Pijama Takımı'nı mutlaka incelemelisiniz!

2. Şıklığıyla ön plana çıkan Pijamaevi Dantelli Pijama Takımı

Bir adet dantel işlemeli ip askılı üst ve uzun pantolondan oluşan Pijamaevi Dantelli Pijama Takımı, rahatlığın tadını çıkarırken şıklık yarışında bir adım öne çıkmanıza yardım eder. Yumuşacık dokusuyla cildinizde hoş bir his bırakan pijama takımıyla gece boyu rahat bir uykunun keyfini çıkarabilirsiniz. Yakasında ve pantolon paçalarında yer alan dantel detaylarıyla pijama değil şık bir takım giymiş hissine kapılabilirsiniz. Şık duruşu kadar konfor da sunan pijama, giydiğinizde üzerinizde yokmuş gibi hissettirir. Pijamanın geniş renk ve beden yelpazesi arasından size uygun ürünü kolayca bulabilirsiniz.

3. Erkek modasını yansıtan DeFacto Regular Fit Pijama Takımı

Yaz aylarında kullanabileceğiniz DeFacto Regular Fit Pijama Takımı, dışarıda giyilebilecek kadar şık. %100 pamuk kumaştan üretilen pijama takımı, hafif yapısıyla gün boyu konforlu hissettirir. Konforlu bir uyku sağlayan pijama takımı, ev şıklığınızı da tamamlar. Şort ve kısa kollu üstten oluşan takım, rahat kalıbıyla gün boyu kullanımda bile sizi rahatsız etmez ve üzerinizde ağırlık hissettirmez. Düğmeli yaka tasarımı boynunuzu sıkmaz. Makinede yıkanabilen pijama takımı, geniş beden skalasıyla hemen herkese hitap eder. Kendinize tarz görünümlü bir pijama takımı arıyorsanız, ürün tam size göre!

4. Prenses gibi hissetmenizi sağlayan DeFacto Pijama Takımı

Renk tonu ve üzerinizde yarattığı hisle prenses gibi hissetmenizi sağlayan DeFacto Pijama Takımı, evinde tarzından ödün vermeyenlerin ilk tercihleri arasında. Kız arkadaşlarla pijama partisi yapacaksınız ve partinin en güzel görünen kızı mı olmak istiyorsunuz? Öyleyse pijama takımı tam size göre! V yaka düğme kapatmalı kısa kollu üst ve mini şorttan oluşan pijama takımı, bağlama detayıyla dikkatleri üzerine çeker. Her iki parçada yer alan düğme detayları, bütünlük yakalıyor. Oversize kesimi ve yarım kollu tasarımıyla inanılmaz tarz görünmenizi sağlayan pijama takımını incelemeden geçmeyin deriz!

5. Konforu hissetmek için TRENDYOLMİLLA Kaplan Desenli Pijama Takımı

Şort ve kısa kollu üstten oluşan TRENDYOLMİLLA Kaplan Desenli Pijama Takımı, beyaz renk üzerinde yer alan kaplan desenleriyle oldukça şık. Kaliteli, %100 viskon kumaşıyla rahat hissettiren pijama takımı, uyku kalitenizi arttırır. Düğmeli gömlek tasarımlı üstü kolayca giyip çıkarılır. Solma yapmayan pijama takımını beyaz çamaşırlarla birlikte gönül rahatlığıyla makinede yıkayabilirsiniz. Şık duruşuyla öz güveninizi arttıracak pijama takımı, ev kombininizin vazgeçilmez parçası olmaya aday. Kendisi küçük giyildiğinde yarattığı his kocaman olan bir pijama takımı arıyorsanız ürünü mutlaka listenize eklemelisiniz!

6. Havalı görünmenizi sağlayan XCTLZG Erkek Uzun Kollu Pijama Takımı

Son günlerde şıklık yarışına katılan erkekler, pijama modasında da ön plana çıkıyor. En tarz pijama kombinleriyle ev buluşmalarında havalı görünmek istiyor musunuz? Cevabınız ''Evet'' ise XCTLZG Erkek Pijama Takımı tam size göre! Yüksek kaliteli kumaştan üretilen pijama takımı, üzerinizde yokmuş gibi hissettirir. Konforlu tasarımıyla uyku kalitesini de arttıran pijama, özel işleme ve puantiyeli detaylarıyla erkek modasında öne çıkan pijama modelleri arasında yer alır. Cilt dostu kumaşı sayesinde gece boyu kesintisiz bir uyku çekmek istiyorsanız tam olarak doğru yerdesiniz!

7. Mükemmel hissetmenizi sağlayan FOR YOU MODA Saten Pijama Seti

Tam 7 parçadan oluşan FOR YOU MODA Saten Pijama Seti, şık tasarımıyla sadece uyku sırasında değil her anınızda kusursuz görünmenizi sağlar. Şık duruşuyla evde de tarzınızı yansıtan pijama takımı, kaliteli saten kumaşıyla rahat kullanılır. Pijama seti içerisinde ip askılı üst, şort, pantolon, uzun kollu üst, toka, uyku bandı ve taşıma çantası yer alır. Her mevsim tercih edebileceğiniz set, gece boyu rahat hissetmenizi sağlar. Eğer çeyiz hazırlıyor, şık ve kullanışlı bir ürün arıyorsanız pijama takımına mutlaka göz atmalısınız!

8. Yumuşak bir his yaşatan Koton Uzun Kollu Pijama Takımı

%50 pamuklu kumaştan üretilen Koton Uzun Kollu Pijama Takımı, bıraktığı yumuşacık hisle evinizde konforlu anları yaşamanıza yardım eder. Uzun kollu üst ve pantolondan oluşan takım hem rahatlığıyla üzerinizde yok gibi hissettirir hem evde de tarzınızı yansıtır. Antrasit ve krem renginin bir arada kullanıldığı, sade tasarımlı pijama takımını ev kombinlerinizde de kullanabilirsiniz. Şık polar bir sabahlık ve soft terliklerle ev şıklığınızı tamamlayabilirsiniz. Kaliteli malzeme kullanılarak üretilen pijama takımını benzer renkli çamaşırlarınızla birlikte makinede yıkayabilirsiniz. Kaliteli malzemesi sayesinde uzun yıllar kullanabilirsiniz.

9. Şirin görünmek isteyenlere FAWN Pijama Takımı

Pudra ve lacivert renklerinin bir arada kullanıldığı FAWN Pijama Takımı, şirin görünmek isteyenlerin ilk tercihi! Yumuşacık dokusuyla rahat bir kullanım deneyimi yaşatan pijama takımı, soğuk kış gecelerinde içinizi ısıtır. Tavşan desenli baskısıyla dikkat çeken takım, ev toplantılarında ve pijama partilerinde sevimli görünmenizi sağlar. Lastikli paçalara sahip pantolonu sayesinde rahat kullanılır. Üstelik takımın birçok renk, beden ve model alternatifi de mevcut. Soft dokusuyla huzurlu hissettirecek ve kış gecelerinde içinizi ısıtacak bir pijama arayışındaysanız FAWN Pijama Takımı tam size göre!

10. Kaliteyi hissetmek isteyenlere U.S. Polo Pijama Takımı

Kısa kollu üst, pantolon, şort olmak üzere tam 3 parçadan oluşan U.S. Polo Pijama Takımı hem uyurken hem ev giyiminde kullanabileceğiniz şık ve kullanışlı bir ürün. U.S. Polo kalitesiyle tasarlanan pijama takımı, yumuşak dokusuyla rahat kullanılır. Lacivert üzerine işlenen bordo marka logoları, minimal bir duruş yakalar. Her mevsim kullanabileceğiniz takım, rahat kalıbıyla sizi sıkmaz. Böylece pijamadan kaynaklanan uyku bölünmeleri yaşamazsınız. Ev giyimde de şıklığınızdan ödün vermek istemiyorsanız asil duruşuna hayran bırakan pijama takımını mutlaka alışveriş listenize eklemelisiniz!