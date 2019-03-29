Evde Hint keneviri yetiştirmek için sera kurmuş

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, Hint keneviri yetiştirmek için evin bir odasını seraya dönüştüren K.G., jandarma operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan K.G., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Manavgat Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Bölgesi'ndeki su sporları işletmesinde çalışan K.G.'nin, evinde uyuşturucu madde yetiştirdiği ve bunları turizm sezonunda yerli- yabancı turistlere satacağı ihbarı üzerine inceleme başlattı. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, yeterince delil topladıktan sonra K.G.'nin evine baskın düzenledi. Yapılan aramada; Hint keneviri yetiştirmek için evin bir odasına özel ısıtıcılar, ısı ayarlama cihazı, havalandırma sistemi, güneş etkisi veren ışık tesisatı, tohumlanmayı sağlayan rüzgar pervaneleri ve nem ayarlayıcılardan oluşan sistem yapıldığı tespit edildi. Odada ayrıca gübre, ilaç, skunk tohumu, özel filizlenme ilaçları ve toprak ele geçirildi. Evin diğer bölümlerinde yapılan aramada ise 6 kap içinde, satışa hazır 780 gram skunk maddesi ve 15 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan K.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.