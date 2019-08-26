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Evde içki imalatına jandarmadan baskın

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 09:59 | Son Güncelleme

Bursa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerin yaptığı operasyonda 800 litre kaçak içki üreten bir kişi yakalandı.Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gemlik ilçesi Haydariye Mahallesi Kaldırımaltı Mevkisi’nde S.A.

Evde içki imalatına jandarmadan baskın

Bursa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerin yaptığı operasyonda 800 litre kaçak içki üreten bir kişi yakalandı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gemlik ilçesi Haydariye Mahallesi Kaldırımaltı Mevkisi’nde S.A. İsimli şahsın evinde kaçak içki ürettiği bilgisini aldı. Ekipler şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda,145 litre rakı,15 litre votka ve fermente halde 600 litre rakı ile içki yapımında kullanılan 3 adet damıtma kazanı, 8 adet mayalama varili, 3 adet alkolmetre, 2 kilogram anason 95 adet boş şişe ele geçirildi. Şahıs hakkında 5607 ve 4733 Kanuna Muhalefet suçlarından işlem başlatıldı.
Zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Şahıs hakkında ayrıca arama kararı bulunduğu öğrenildi

Evde içki imalatına jandarmadan baskın

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