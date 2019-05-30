HABER

Evde içki üretimine polis baskını

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 15:11 | Son Güncelleme

Isparta’da polisin bir eve yaptığı baskında çok miktarda sahte alkol ele geçilirken, 1 kişi gözaltına alındı.Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte ve kaçak içki üretimini engellemek için çalışma başlattı.

Isparta’da polisin bir eve yaptığı baskında çok miktarda sahte alkol ele geçilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte ve kaçak içki üretimini engellemek için çalışma başlattı. İl merkezinde alınan istihbari bilgiler ve yapılan araştırmalar sonucu bir şahsın evinde sahte içki üretimi yaptığı tespit edildi. Yener Ç.’nin evi ve iş yerine düzenlenen baskında 48 şişe sahte alkol, doluma hazır vaziyette 18 litre alkol, 8 litre etil alkol ve 170 adet boş şişe ele geçirildi. Gözaltına alınan Yener Ç. hakkında adli işlem başlatılırken, sahte içkilere de el konuldu.

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası! Tüyleriniz diken diken olacak 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası! Tüyleriniz diken diken olacak
Ankara narkotik ekipleri 16.5 kilo skunk ele geçirdiAnkara narkotik ekipleri 16.5 kilo skunk ele geçirdi
Aydın’da Nusret Cephesi terör örgütü yanlısı şahıs yakalandıAydın’da Nusret Cephesi terör örgütü yanlısı şahıs yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarında indirim

Akaryakıt fiyatlarında indirim

Pedofili kitap yorumu Demet Akalın'ı çıldırttı!

Pedofili kitap yorumu Demet Akalın'ı çıldırttı!

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Son dakika: FETÖ davasında o pilotların cezası belli oldu!

Son dakika: FETÖ davasında o pilotların cezası belli oldu!

Birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım

Birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Üvey oğlunu döverek öldürdü

Minik Abdülkadir’in ölümünde üvey baba şoku

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.