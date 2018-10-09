Evde kaçak içkiye 1 gözaltı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki bir eve, polisin düzenlediği operasyonda çeşitli türlerde 70 cc'lik gümrük kaçağı 354 şişe içki ile kaçak üretildiği belirlenen toplam 306 litre alkol ve şarap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı içki bulunduğu belirlenen Ş.T.'nin (42) evine bu sabah operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 70 cc'lik toplam 354 şişe rakı ve votka ile 5 litrelik damacanalar içinde toplam 306 litre alkol ve şarap ele geçirildi. Ş.T., gözaltına alındı. Ş.T.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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