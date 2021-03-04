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Evde kaçak medikal ürünler bulunduran şahıs yakalandı

04.03.2021 18:55 | Son Güncelleme:
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Evde kaçak medikal ürünler bulunduran şahıs yakalandı

Kastamonu’da medikal malzeme kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir şahıs, KOM polislerinin operasyonu sonucu yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce, medikal malzeme kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir şahsa ikametinde operasyon yapıldı.

Kastamonu’da medikal malzeme kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir şahıs, KOM polislerinin operasyonu sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce, medikal malzeme kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir şahsa ikametinde operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda, 467 adet çeşitli niteliklerde tıbbi malzeme, 18 farklı şahıs adına düzenlenmiş 63 adet sağlık kurulu raporu, 60 adet tıbbi ilaç, 9 adet çeşitli niteliklerde tıbbi cihaz, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyon sonucu yakalanan 1 şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı.

Otogarda 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Öte yandan KOM ve istihbarat şube müdürlüklerince, silah ve mühimmat kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan operasyonda Kastamonu Şehirlerarası Otobüs Terminalinde 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Operasyon sonucu yakalanan 1 şahıs hakkında ’silah ve mühimmat kaçakçılığı, imal ve ticareti’ suçundan işlem yapıldı.

Evde kaçak medikal ürünler bulunduran şahıs yakalandı

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