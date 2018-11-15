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Evde kaçak üretilen 750 litre şarap ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.11.2018 13:30 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesindeki bir evde, 750 litre kaçak üretim şarap ele geçirildi.

Evde kaçak üretilen 750 litre şarap ele geçirildi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesindeki bir evde, 750 litre kaçak üretim şarap ele geçirildi.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarayköy ilçesi Ahmetli Mahallesi'ndeki bir evde kaçak yollarla şarap üretilip satıldığı bilgisine ulaştı. Dün eve düzenlenen operasyonda, 9 bidon içinde toplam 750 litre kaçak üretilmiş şarap ele geçirildi. Gözaltına alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakılan 1 kişiye, izinsiz kaçak şarap üretmekten dolayı toplam 51 bin 750 lira idari para cezası kesildi.

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