Evde kağıda emdirilmiş sıvı uyuşturucu ele geçirildi

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA'da, narkotik ekiplerinin, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen M.P.'nin evine düzenlediği baskında, kağıtlara emdirilmiş sıvı uyuşturucu madde ele geçirildi. Evinde ayrıca 49 ecstasy hap bulunan M.P., gözaltına alndı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde yaptığı çalışmalarda 2 kişinin üzerinde bir miktar sentetik kannabinoid maddesi ele geçirilldi. Emniyete götürülerek sorgulanan bu kişiler, uyuşturucuyu M.P.'den temin ettiklerini söyledi. Narkotik ekipleri M.P.'nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 49 ecstasy hap ile kağıtlara emdirilmiş sıvı uyuşturucu madde ele geçirildi. M.P. 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Diğer 2 kişi hakkında ise 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak ve almak'tan adli işlem yapıldı.



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