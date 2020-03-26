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'Evde kal' çağrısına İstanbul’un en çok hangi semtleri uydu, hangi semtler uymadı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2020 10:24 | Son Güncelleme

Veloxity isimli şirket, İstanbul'daki 1 milyon insanın akıllı telefonlarının dolaşım verilerini analiz ederek en fazla evde kalan semtleri belirledi. Bir haftalık dolaşım verilerine göre, İstanbul'da insanların en az evde kaldığı semtler Esenyurt, Bağcılar, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik, Beykoz oldu.

'Evde kal' çağrısına İstanbul’un en çok hangi semtleri uydu, hangi semtler uymadı?

Koronavirüs salgınıyla birlikte Türkiye'de evde kal çağrıları yapılmaya devam ediliyor. Çağrılarla birlikte salgına karşı risk grubunda bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik hastalığı bulunan kişiler için de sokağa çıkma yasağı getirildi.
Peki, İstanbul'da hangi semtler 'evde kal' çağrısına uydu, çağrıya hangi semtler daha az katıldı?

Veloxity isimli şirket, İstanbul'daki 1 milyon insanın akıllı telefonlarının dolaşım verilerini analiz ederek en fazla evde kalan semtleri belirledi.

İSTANBUL'DA 1 MİLYON AKILLI TELEFONUN DOLAŞIM VERİLERİ ANALİZ EDİLDİ

Web Tekno'dan Mustafa Cihan Yılmaz'ın haberine göre, Bahadır Kuru ve Bora Eriştürk, 2013 yılında Silikon Vadisi'nde Veloxity isimli şirketi kurdular. Mobil müşteri deneyimi hizmeti sunan Veloxity, İstanbul'daki 1 milyon insanın akıllı telefonlarının dolaşım verilerini analiz ederek salgın sırasında İstanbul'un dolaşım haritasını çıkardılar. Akıllı telefonunun dolaşım verileri, 17 Mart tarihinde başlanarak 7 gün boyunca takip edildi. Toplanan dolaşım verileri daha sonra şirket tarafından analiz edildi.

EN FAZLA VE EN AZ EVDE KALAN SEMTLER

Veloxity'nin yaptığı araştırmaya göre 17 Mart'tan başlayarak 7 gün boyunca en fazla evde kalan İstanbul semtleri; Kadıköy, Ataşehir, Çamlıca, Fatih, Ataköy, Bakırköy, Florya, Etiler ve Şişli oldu. En az evde kalan İstanbul semtleri ise Esenyurt, Bağcılar, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik, Beykoz oldu.

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Veloxity'nin CEO'su Bahadır Kuru, grafikte yer alan karesel alanların, o alanda yaşayan insanları ifade ettiğini söyledi. 150 x 150 metre büyüklüğünde olan karesel alanların en yeşil olanları en fazla evde kalan insanları ifade ederken en kırmızı olan kareler ise en az evde kalabilen insanları ifade ediyor.

Kuru, en yeşil alandaki insanların bir haftada 10 ile 25 karesel alanı ziyaret ettiğini, bunun da günlük olarak 1 ile 3 arasında alana denk geldiğini söylüyor. En kırmızı olan karesel alandaki insanlar ise bir haftada 80 ile 130 alana gitmişler. En kırmızı karelerdeki insanlar bu dolaşım verileri ile en yeşil karedeki insanlardan 8 kat daha fazla dolaşmış görünüyorlar.

Veloxity'nin çalışması İstanbul'un bir haftalık dolaşım haritasının yanında toplu taşıma ve harita uygulaması CityMapper'ın verileri, İstanbul'daki toplu taşıma kullanımının düştüğünü gösteriyor. Okulların tatil edilmesinden önde yüzde 93 olan İstanbul'daki toplu taşıma kullanımı, 23 Mart Pazartesi günü yüzde 11 seviyelerine düştü.

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