'Evde kal' çağrısına İstanbul’un en çok hangi semtleri uydu, hangi semtler uymadı?

Koronavirüs salgınıyla birlikte Türkiye'de evde kal çağrıları yapılmaya devam ediliyor. Çağrılarla birlikte salgına karşı risk grubunda bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik hastalığı bulunan kişiler için de sokağa çıkma yasağı getirildi.

Peki, İstanbul'da hangi semtler 'evde kal' çağrısına uydu, çağrıya hangi semtler daha az katıldı?

Veloxity isimli şirket, İstanbul'daki 1 milyon insanın akıllı telefonlarının dolaşım verilerini analiz ederek en fazla evde kalan semtleri belirledi.

İSTANBUL'DA 1 MİLYON AKILLI TELEFONUN DOLAŞIM VERİLERİ ANALİZ EDİLDİ

Web Tekno'dan Mustafa Cihan Yılmaz'ın haberine göre, Bahadır Kuru ve Bora Eriştürk, 2013 yılında Silikon Vadisi'nde Veloxity isimli şirketi kurdular. Mobil müşteri deneyimi hizmeti sunan Veloxity, İstanbul'daki 1 milyon insanın akıllı telefonlarının dolaşım verilerini analiz ederek salgın sırasında İstanbul'un dolaşım haritasını çıkardılar. Akıllı telefonunun dolaşım verileri, 17 Mart tarihinde başlanarak 7 gün boyunca takip edildi. Toplanan dolaşım verileri daha sonra şirket tarafından analiz edildi.