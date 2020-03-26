'Evde Kal' uyarılarını dinlemeyen vatandaşlara sinirlenen muhtar böyle sitem etti

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkılmamasını isteyen muhtar, Sağlık Bakanlığı'nın 'Evde Kal' uyarılarını hatırlatarak sitem etti.

CAMİ HOPARLÖRÜNDEN VATANDAŞLARA SESLENDİ

Cami hoparlöründen vatandaşlara seslenen muhtar, "Arkadaşlar iki gündür söylüyorum, kimse sokağa çıkmasın diyorum, yine de millet bildiğini okuyor. Vallaha jandarma dolaşıyor, toplayacak hepinizi haberiniz olsun. Ondan sonra muhtar gel beni karakoldan al deme, vallahi gelmem" sözleriyle sitem etti.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Muhtarın konuşma yaptığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada yayılan görüntüler ise birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

