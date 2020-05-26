Evde kalanlar yüzde 40 daha fazla çalışıyor

Türkiye’nin önde gelen saha satış yönetimi uygulaması araştırmacılara göre koronavirüs salgınında sahaya çıkamayanlar yüzde 40 daha fazla çalışmaya başladı. Dünyayı derinden etkilemeye devam eden Kovid-19 (Koronavirüs) salgını, çalışanların büyük bölümünü evden çalışmak zorunda bırakmıştı. Araştırmacılara göre evden çalışmak daha verimli hale gelmeye başladı. Evden çalışanlar daha önce ulaşamadığı kişileri de arayarak artık yüzde 40 daha fazla çalışıyor. Sahaya çıkamayan çalışanlar 90’lardaki gibi tele satışa geri döndü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sunay Şener, evden çalışmanın getirdiği değişikliği şöyle anlattı:

YÜZDE 40 DAHA VERİMLİ

Evden çalışanlar daha önce sahada dokunamadıkları müşterilere telefonla ulaşmaya başladı. Yüzde 40 daha fazla çalışan satış personeli evden çalışmanın daha verimli olduğunu düşünüyor.

FARKLI SENARYOLAR HAZIRLANDI

Kurumlar, Koronavirus özelinde müşterileri için en kötü olasılıklar da dahil olmak üzere farklı senaryolar içeren kriz iletişim planlarını hazırlamaya başladı.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM FIRSATI

Kurumlar dijital dönüşüm ve teknoloji yatırımlarına hız vermeye başladı. Bu doğrultuda satış ekipleri müşterilerine özel webinar yöntemini kullanarak online iletişim metotları deniyor.



