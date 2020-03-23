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  4. Evde kalın uyarısını dinlemeyip ormanda güreş tuttular

Evde kalın uyarısını dinlemeyip ormanda güreş tuttular

İLGİNÇ HABERLER  | 23.03.2020 09:14 | Son Güncelleme

Koronavirüs önlemleri kapsamında 'evde kalın' uyarısı yapılmasına rağmen, bir grup genç, Arnavutköy'de ormanlık bir alana giderek güreş tuttu.

Evde kalın uyarısını dinlemeyip ormanda güreş tuttular

Dünyayı saran korona virüs nedeniyle okul, cami ve iş yerlerinin kapatılmasının ve yetkililerin “evde kalın” uyarılarının ardından tüm Türkiye’de hayat adeta durdu. Son olarak 65 yaş üstü ve özellikle kronik rahatsızlığı olan hastaların dün saat 24.00’den itibaren dışarıya çıkmasının yasaklanmasının ardından İstanbul adeta hayalet şehre döndü. Ancak Arnavutköy Durusu Mahallesi’ndeki ormanlık alanda dün saat 14.00 sıralarında toplanan bir grup genç, uyarıları rağmen eğlenmeye başladı. Eğlenceyi abartan gençler üstlerini çıkartıp 1 metre kuralına rağmen birbirlerine sarılıp güreş tutmaya başladı.

OSMANLI MARŞLARI EŞLİĞİNDE GÜREŞTİLER

Osmanlı marşları eşliğinde dakikalarca birbirleriyle güreşen gençler, birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Güreşçi gençlerin çevresindekiler ise marifetmiş gibi o anları alkış tuttu. Bazı gençler ise cep telefonuyla kaydettiği o anlar sosyal medyada paylaştı. (İHA)

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