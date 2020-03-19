Evde kalmak, eksiklerimizi tamamlamak için mükemmel fırsat!

Koronavirüs nedeniyle evde geçirilecek zamanın iyi değerlendirildiği müddetçe psikolojik sıkıntılara neden olmayacağını söyleyen Uzman Psikolog Yıldız Burkovik, “Evde oturmak sürekli sosyal medya içinde olmak anlamına gelmemeli. Bu aile bireyleri ya da beraber oturduğu kişilerle sağlıklı iletişim kurulması için bir fırsat. Öncelikle şimdiye kadar eksik yaptığımız ne olabilir diye düşünmekte fayda var. Onları tamamlamak için mükemmel bir fırsat.” İfadelerini kullandı.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Uzman Psikolog Yıldız Burkovik, endişenin yayılım alanının geniş olduğu kadar, huzurun da yayılım alanının geniş olduğunu vurgulayarak Koronavirüs salgınıyla ilgili kaygı duyanların bu duygularını nasıl yöneteceklerine dikkat çekti.

TECRÜBELER DEĞERLENDİRİLİP ÖNLEM ALINMALI

“Kaygılı insan özellikle en olumsuz olanı seçer, sanki cımbızla yakalar gibi bulur ve çoğaltır” diyen Uzman Psikolog Yıldız Burkovik, “Bu nedenle doğru ve dozunda bilgi önemlidir. Bilgide doz kaçtıkça kurmalar, abartmalar kendiliğinden ortaya çıkarlar. Zihinsel kurmaların artmaması için güven duyduğumuz bilgi otoritesine gerçekten inanmalıyız. Her şey inançla başlar, güvenle yürür. Görünen tabloda, Koronavirüs’te vaka sayısı arttıkça zihinsel kurgular da aynı oranda çoğalıyor. Öncelikle farkına varmamız gereken şey; ortaya çıkan her vakanın mutlaka bir kayıp anlamına gelmediğini bilmektir. Çeşitli ülkelerin yaptıkları bizlere tecrübe olduğundan, tecrübeler değerlendirilip tedbirler anlatıldığı için aslında millet olarak daha şanslıyız. Bu bir virüsle savaş ise bizler Türk milleti olarak savaşlarda kırılmaz bir birlik olup, mucizeleri yaşayan ve yaşatan insanların torunlarıyız. Birlik; bir hareket, bir düşüncede olmak ve öyle hareket etmek demektir. Doğruda birlik huzuru ve mutluluğu getirir. Öyleyse ne yapacağımızı bilenleriz” dedi.