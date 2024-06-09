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  4. Evde kanlar içinde ölü bulunmuştu! Korkunç cinayette sır perdesi aralandı

Evde kanlar içinde ölü bulunmuştu! Korkunç cinayette sır perdesi aralandı

09.06.2024 16:55
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Şanlıurfa’da dün öldürülen yabancı uyruklu kadının katili, alt katta oturan yabancı uyruklu komşusu çıktı. Emniyete götürülen zanlı, cinayeti işlediğini itiraf etti. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan şahıs, pişman olduğunu söyledi. Zanlının cinayeti, kadının altınları almak için işlediği öğrenildi. İşte detaylar...

Evde kanlar içinde ölü bulunmuştu! Korkunç cinayette sır perdesi aralandı

Edinilen bilgiye göre olay, dün öğle saatlerinde Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Yabancı uyruklu Nur El Süleyman, işten eve dönen kocası tarafından yerde hareketsiz bir şekilde kanlar içerisinde bulundu. İhbarla olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

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KATİL KOMŞUSU ÇIKTI

Genç kadının cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken şüpheli olarak alt komşusu olan yabancı uyruklu Demmam Zerur (24) gözaltına alındı. Emniyete götürülen zanlı, cinayeti işlediğini itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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"ÇOCUĞUNUN YANINDA DEFALARCA BIÇAKLADIM"

Gazetecilerin “Neden öldürdünüz” sorusuna “Pişmanım” cevabını veren Zerur'un emniyetteki ifadesinde, "Olay günü komşumuz olan Nur Elsüleyman'ın kapısını çalarak evine girdim. Bir süre konuştuktan sonra Nur Elsüleyman'ın kolunda bulunan altınları almak istediğim sırada boğuşma yaşandı ve bağırmaya başladı. Bu sırada ben de evin mutfağından aldığım bıçakla, çocuğunun yanında onu defalarca bıçakladım. Sonra arka balkondan kaçarak evden çıktım" dediği öğrenildi.

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İHA-DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Şanlıurfa bilezik
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