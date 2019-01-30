HABER

"Evde kedi-köpek beslemek bebekleri hastalıktan koruyor"

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 14:06 | Son Güncelleme

Prof.

Prof. Dr. Tarkan Karahan, yenidoğan bebeklerin evlerinde evcil hayvan bulunmasının bağırsak mikrobiyotasını olumlu yönde değiştirdiği ve bağırsaktaki bakteri çeşitliliğini arttırdığı bildirdi.
Probiyotik Derneği Başkanı ve Gazi Üniversitesi Gastroenteroloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tarkan Karakan, Kanada’da yapılan araştırmada, evcil hayvan olan evde doğan bebeklerde, çocukluk çağı alerjik hastalıkları ve obeziteyi önlemede etkili olan Ruminococcus ve scillospira bakterilerinin diğer bebeklere oranla iki kat fazla olduğunun görüldüğünü söyledi.
Prof. Dr. Karakan, "Evcil köpek, kedi, tavşan, hayvan ile yaşamanın atopi, alerjik nezle ve astım açısından koruyucu etkisi olduğu saptandı. İsveç’te 1 milyon çocuk üzerinde yapılan bir araştırmada, evlerinde köpek beslenen çocukların ilk 6 yaşta yüzde 13 oranında daha az alerjik astıma yakalandıkları görüldü" dedi.
Prof. Dr. Karakan, yenidoğan bebeklerin evlerinde evcil hayvan bulunmasının bağırsak mikrobiyotasını olumlu yönde değiştirdiği ve bağırsaktaki bakteri çeşitliliğini arttırdığını belirtti. Bağırsak sisteminde doğal dengenin korunmasına ve yenilemesine yardımcı olmanın yanı sıra probiyotiklerin çok farklı faydaları da olduğunu ifade eden Probiyotik ve Prebiyotik Derneği Başkanı Prof.Dr. Tarkan Karakan, "Başta ishal olmak üzere birçok sindirim sistemi kaynaklı hastalıkta probiyotiklerin kullanımının etkili olduğu klinik çalışmalarla kanıtlanmış bulunuyor” diye konuştu.
İnsanların yılda 7 defa soğuk algınlığıyla karşılaştıklarını belirten Karakan, "Probiyotikleri kullananlarda ise bu oran 2-3’e düşmekte. Bu nedenle probiyotik kullanımı bağışıklık sistemini güçlendirmektedir” ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Karakan, yapılan araştırmalar sonucunda günde en azından 4 gram prebiyotik almamız gerektiğini, hatta bu rakamı 8-12 grama kadar yükseltmemizin genel sağlığımız için çok yararlı olacağını dile getirdi.

PARTNERÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabıÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabı
Uzmanından detoks konusunda uyarıUzmanından detoks konusunda uyarı
Cilt bakımında 2019 trendleriCilt bakımında 2019 trendleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Üroloji merkezinde feci son!

Üroloji merkezinde feci son!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni dönem başlıyor

Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni dönem başlıyor

Bu besinleri tüketmek mutlu ediyor!

Bu besinleri tüketmek mutlu ediyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3 yaşındaki Yağız bebek 55 kiloya ulaştı! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor

3 yaşındaki bebek 55 kilo! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor

Kalp krizi ve kalp spazmı soğuk havalarda artış gösteriyor

Dikkat! Soğuk havalar kalbi etkiliyor

Mide botoksu nedir? Mide botoksu yaptıran hastalar nasıl bir değişim yaşıyor? Mide botoksunun zararları var mıdır?

Mide botoksuyla kilolarına veda etti

Kolonoskopi nedir? Kolonoskopi nasıl yapılır? Kolonoskopi sonucu hangi hastalıkları ortaya çıkarıyor?

Kolonoskopi hangi hastalıkların teşhisinde kullanılıyor?

Varis nedir? Varis neden olur? Varis tedavisinde varis çorabı dışında ne yapmalı? Fazla kilo varisi etkiler mi?

Çok ayakta kalanlar dikkat! Sonunuz böyle olmasın

Oyun terapisi nedir? Çocuklarda oyun terapisi nasıl uygulanır?

Çocukların korkusunu oyun diliyle yenin!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.