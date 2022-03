Evde kendi kendinin kuaförü olanlara yardımcı kullanışlı ürünler

Hem kadınların hem bakımlı erkeklerin uğrak yeri kuaförler, dış görünüşümüz için tercih ettiğimiz ilk mekânlardan biri. Oysa evde de güzelleşmeyi sağlayacak kullanışlı ürünler mevcut. Hayat kolaylaştıran pratik aletler sayesinde evde kendi saçınızı kesebilir, kaş ve bıyıklarınızı alabilir, istenmeyen tüylerden kurtulabilir, saçlarınıza şekil verebilir, tırnak bakımı yapabilir ve birbirinden kusursuz görünen makyajlara imza atabilirsiniz. Kuaföre gitmeye gerek kalmadan ihtiyaç duyduğunuz bakımları yapabileceğiniz ürünleri incelemek ister misiniz? İşte sizin için seçtiğimiz kendisi küçük işlevi büyük araç gereçler!

1. Hacimli saçlara kavuşmayı sağlayan: Fachmann İyonik Fön Makinesi

Yüksek hacimli hava üfleme özelliği sayesinde kısa sürede saçları kurutan fön makinesi, ahenkle dalgalanan saçlara kavuşmanızı sağlar. Yüksek ısı saçın yapısına zamanla zarar verir. Isı ayarı bulunan saç kurutma makinesi, saç derinize ve saçlarınıza asla zarar vermez. Bu sayede saçlarınız kuruduktan sonra bile nemli ve parlak görünmeye devam eder. Gün boyu canlılığını koruyan saçlara kavuşmak istiyorsanız Fachmann İyonik Fön Makinesi tam size göre! Özel tasarlanan dış tasarımı ve küçük boyutlarıyla seyahatlerde yanınızda taşıyabilir, her yerde kullanmaya devam edebilirsiniz.

2. Parıl parıl saçlara kavuşmak için: Koleston Küllü Sarı Saç Boyama Kiti

20 yıl sonra ilk kez değişen ve gelişen Koleston'un saç boyası formülü sayesinde kusursuz görünen saçlara kavuşmak artık çok kolay. Saçları kökünden en ucuna kadar besleyen saç boyası, parlak ve nemli saçlara kavuşmanızı sağlar. Yoğun nemlendirici ve yağ içerikli ürün, saçlarınızı besler, yıpranmış saçların tam 7 etkisiyle savaşır. İçeriğinde bulunan yoğun pigmentler sayesinde saç renginiz 8 haftaya kadar korunur. Sadece Koleston tarafından üretilen 15. gün renk aktifleştirici krem sayesinde tekrar boyama işlemi yapmadan ilk günkü saç rengine kavuşabilirsiniz.

3. Profesyonelliği hissetmek için: BEAUTY CARE Kuaför Tarak Seti

Evinizde kuaför konforunu yakalamak ve kusursuz görünen saçlara sahip olmak istiyorsanız BEAUTY CARE Kuaför Tarak Seti'ni mutlaka değerlendirmelisiniz. Set içinde bulunan birbirinden farklı işlevlerde kullanılan taraklar sayesinde istediğiniz saç şekillendirme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. İnce, kalın, seyrek ve sık dişli, krepe için, saç ayırmak için kullanılan, günlük saç tarama işleminde tercih edebileceğiniz tam 10 parçadan oluşan tarak seti, hayatınızı kolaylaştıracak. Evde âdeta profesyoneller gibi saç kesimi yapmanıza ve saçlarınıza birbirinden farklı şekiller vermenize yardım edecek tarak setiyle kuaför masraflarından kurtulmaya ne dersiniz?

4. Kusursuz görünen tırnaklar için: ARE Manikür Seti

Kuaför masraflarından kurtulmak ve kendinizin güzellik uzmanı olmak istiyorsanız edinmeniz gereken ürünlerden birisi de manikür seti. Tırnak bakımı için gereken tüm ürünlerin içinde bulunduğu manikür seti, bakımlı ve kusursuz görünen tırnaklara kavuşmanıza yardım eder. Her ince detayın düşünülerek tasarlandığı ARE Manikür Seti, sağlıklı ve bakımlı tırnaklara sahip olmanızı sağlar. Profesyonel cerrahi sınıf paslanmaz çelik malzemeden üretilen ürün, tırnaklarda enfeksiyon riskini minimuma indirir. Taşınabilir özel tasarım şık çantası sayesinde ister evde ister seyahatlerinizde rahatça yanınızda taşıyabilir ve her zaman bakımlı tırnakların keyfini çıkarabilirsiniz.

5. Bukle bukle saçlara kavuşmak için: PRODİVA Saç Kıvırma Maşası

Seramikle kaplanan saç kıvırma maşası, saçlarınızı kusursuz görünen buklelere kavuşturur. PRODİVA Saç Kıvırma Maşası sayesinde hangi bukleleri istediğinize karar verin ve kolayca uygulamaya başlayın. Tam otomatik kıvırma özelliği sayesinde saçınızı içine çeken maşa, bekletme süresine göre farklı görünen bukleler elde etmenizi sağlar. Bu işlemleri yaparken saçınıza zarar vermez, saçın parlaklığını ve nemini korur. LCD ekranlı ısı ayarlama özelliği bulunan saç kıvırma maşasını istediğiniz ısıya getirerek kullanabilirsiniz. Güvenle kullanabileceğiniz ürün, açık unutsanız dahi 1 saat sonunda kendi kendini kapatır.

6. Bakımlı tırnaklar için: Hourongw LED Jel Tırnak Kurutucu

Jel tırnak uygulamaları sonrası tırnak kurutma amacıyla kullanılan makine, kısa sürede âdeta profesyonel işlem görmüş gibi güzel görünen tırnaklara kavuşmanızı sağlar. Şık tasarımı ile dikkat çeken makinenin kullanımı ise oldukça basit. Ergonomik yapısıyla fazla yer kaplamayan ürün, saniyeler içinde tırnaklarınızın kurumasına yardım eder. USB şarj cihazı, powerbank, dizüstü bilgisayar veya araç içi şarj cihazı ile çalışabilen tırnak kurutucu, dilediğiniz yerde size eşlik eder! Neredeyse tüm tırnak jellerini kurutmak için kullanabileceğiniz kurutucuyla kuaför masraflarını azaltmaya ne dersiniz?

7. İstenmeyen tüylerden kurtulmayı sağlayan: Smoothly Boncuk Ağda Seti

2 adet 250 gram boncuk ağda, ısı ayarlı ağda makinesi, 4 adet spatula ve ağda temizleme yağından oluşan boncuk ağda seti, istenmeyen tüylere veda etmenizi kolaylaştırır. Can yakmayan ve tüyleri kökünden alan boncuk ağda sayesinde istenmeyen tüylere uzun süre veda edin! Bezle değil elle çekilen boncuk ağda, kolayca kalkar ve cildinizi tahriş etmez. İçerdiği yoğun pudra ile en iyi performansı sunan Smoothly Boncuk Ağda, kusursuz görünen bir tene kavuşmanıza yardım eder. Vücudun tüm bölgelerinde kullanıma uygun ağda, kuaföre gitmenize gerek kalmadan sizi istenmeyen tüylerden kurtarır!

8. Saç kesimlerinde kullanılan: ESSOY Profesyonel Saç Kesim Makası

Paslanmaz çelik malzemeden üretilen saç kesim makası, profesyonel kesim yapmak için doğru tercihlerden biri. Evinizin konforunda saç kesmek ve profesyonel görünen bir sonuç elde etmek istiyorsanız doğru makası tercih etmelisiniz. Makasta bulunan baş parmak desteği sayesinde kesme işlemine daha kolay hâkim olabilir ve kusursuz görünen saç kesimlerini gerçekleştirebilirsiniz. Erkek, kadın ve çocuklar için gönül rahatlığıyla kullanılabilir. Gövdesinde bulunan ayarlanabilir vidası sayesinde istenilen şekilde ayarlanabilir. Kaliteli malzemesiyle uzun yıllar kullanım imkânı sağlayan Essoy Saç Makası, yanında temizleme bezi ve saç kesim tarağı ile birlikte gönderilir.

9. Kusursuz görünen makyajlar için: Pierre Cardin Legandary Makyaj Bakım Seti

Özel gün, davet, parti makyajlarında ya da günlük kullanabileceğiniz makyaj bakım setine ne dersiniz? Kuaför elinden çıkmış gibi kusursuz görünen cilt makyajı yapmanızı sağlayan set içerisinde pudradan göz farına, parfümden fondöten, nemlendiriciye, el kreminden dudak kalemi, fırçalar ve suya dayanıklı rimele kadar makyaj yaparken ihtiyaç duyabileceğiniz hemen her şey yer alır. Kuaför salonlarında uzun saatler harcamadan evinizin konforunda harika görünen bir cilt makyajı yapmak istiyorsanız kalitesiyle öne çıkmayı başaran Pierre Cardin Legandary Makyaj Bakım Seti tam size göre!

10. İstenmeyen tüylere veda edin: Braun Silk-épil 5-825 Power Epilatör

İstenmeyen tüylere veda etmek için tercih edebileceğiniz bir diğer yöntem ise epilatörler. Braun Silk-épil 5-825 Power Epilatör, acı ve ağrı hissetmeden tüm tüyleri kökünden alır. Yüksek düzey performans sergileyen makine, elektrik kablosu ile çalışır. Yumuşak bir his için hızı ayarlanabilen epilasyon aleti, masaj kapağı sayesinde acı hissini minimuma indirir. Birbirinden farklı özelliklere sahip başlıkları bulunan epilatör, vücudun tüm hassas bölgelerinde kullanılabilir. Pürüzsüz bir görünüm sağlayan epilasyon aleti üzerinde bulunan 28 adet cımbızla kısa sürede istenmeyen tüylerden kurtulabilirsiniz.