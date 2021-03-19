Evde keneviri böyle yetiştirmişler

Eskişehir’de uyuşturucu madde üretimi yapılan evdeki düzenek operasyona katılanları şaşırtırken, olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan arama emri doğrultusunda Ertuğrulgazi Mahallesi’ndeki bir adrese düzenlenen operasyonda, 2 şüphelinin ikamette uyuşturucu madde üretimi yaptığı tespit edildi. Ekipler evde üretilen kenevirin düzeneğini anbean kayda aldı. Adreste yapılan aramalarda 184,23 gram skunk maddesi, 3 kök Hint keneviri, kenevir yetiştirmek için kurulmuş düzenek, ısıtıcı, ışık sistemi, buhar makinesi ve güç kaynağı gibi çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından yakalanan 2 şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

