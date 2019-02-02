HABER

Evde kilitli kalan Afgan uyruklu aile, kapı balyozla kırılarak kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.02.2019 14:51 | Son Güncelleme

Bolu’da gaz kaçağının olduğu evde 4 çocukla birlikte kilitli kalan Afgan uyruklu aile, itfaiye ekiplerinin balyozla kapıyı kırması sonucu kurtarıldı.Olay, saat 13.30 sıralarında Gölyüzü Mahallesi Şehit Kani Caddesi üzerinde meydana geldi.

Bolu’da gaz kaçağının olduğu evde 4 çocukla birlikte kilitli kalan Afgan uyruklu aile, itfaiye ekiplerinin balyozla kapıyı kırması sonucu kurtarıldı.
Olay, saat 13.30 sıralarında Gölyüzü Mahallesi Şehit Kani Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın en üst katında 4 çocuğuyla birlikte yaşayan Afgan uyruklu aile, evin kapısını kilitledikten sonra anahtarı kaybetti. Evde kilitli kalan aile, mutfaktaki ocaktan gaz sızıntısı olduğunu fark edince balkona çıkarak komşularından yardım istedi. Çocukların ve anne Farahnaz’ın sesini duyan komşuları, durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, apartmanın doğal gaz hattını kapattıktan sonra itfaiye ve 112 sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Afgan uyruklu ailenin mahsur kaldığı eve gelen itfaiye ekipleri, balyozla evin kapısını kırarak aileyi evden çıkardı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen aile, kapının balyozla kırıldığı sırada büyük korku yaşadı. Panik halinde ağlayan yaşları 4 ila 8 arasında değişen çocuklar, olay yerinde bulunan polis ve sağlık ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi. Olay yerine çağrılan çevirmen aracılığıyla aileyle iletişim kuran polis ekipleri, anne Farahnaz’ın eşinin Adapazarı’na gittiğini ve evde çocuklarıyla birlikte kaldığını belirledi.

PARTNERTürkiye de o listede... Mutlaka yapmalısınız!Türkiye de o listede... Mutlaka yapmalısınız!
Otomobilde 919 paket kaçak cinsel içerikli macun ele geçirildiOtomobilde 919 paket kaçak cinsel içerikli macun ele geçirildi
Cep telefonu bataryasının patladığı an kameradaCep telefonu bataryasının patladığı an kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

Savaş gemileri korumasında ilerliyor! 9. parsel tamamen tarandı

Savaş gemileri korumasında ilerliyor! 9. parsel tamamen tarandı

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Arka Sokaklar'da duygusal veda!

Arka Sokaklar'da duygusal veda!

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Ordu'da skandal olay! Babası, 4 yaşındaki çocuğa silahla ateş ettirdi

Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...

Bebeğinin cenazesini Adli Tıp'a kucağında taşıdı

Günün en acı fotoğrafı

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.