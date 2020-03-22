'Evde kimse yok' dedi, dışarıya çıktı

Ülke genelinde 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olanların, ikametlerinden dışarıya çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları sınırlandırıldı. Mevlana Mahallesi’nde yaşayan Remzi Koçak ise, yasağa uymayarak dışarıya çıktı. Eşi Münevver Koçak'ın 2008 yılında hayatını kaybetmesiyle yalnız yaşadığını belirten 5 çocuk babası Remzi Koçak, evde kimsenin olmadığını belirterek yemek yemek için dışarıya çıktığını söyledi.

Çarşıbaşı Mahallesi Paşa Cami yakınlarında bir süre gezen Koçak, basın mensuplarının neden dışarıya çıktığı sorusuna, "Ne yapayım, ne iş göreyim ? Evde kadın yok, bir şey yok. Yalnız yaşıyorum. Yemek yapan yok, bir şey yok. Tamam şimdi eve gidiyorum" dedi.

Koçak daha sonra evine döndü.

(DHA)

