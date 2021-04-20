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  4. Annesinin feryadı yürek dağladı! Oyun sandı, bir anda kanlar içinde kaldı

Annesinin feryadı yürek dağladı! Oyun sandı, bir anda kanlar içinde kaldı

20.04.2021 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kimse yokken evdeki tabancayı bulan 8 yaşındaki kız çocuğunun, oyun oynarken kendini vurduğu iddia edildi. Olay sonrası hastaneye kaldırılan kız çocuğunun durumunun kritik olduğu öğrenilirken, yakınları sinir krizi geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesinde iki katlı bir evin ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre Medine Güçlü (8) evde kimse yokken tabanca ile oynamaya başladı. Kız çocuğu bir süre sonra tetiğe dokununca kafasından yaralandı. Tabanca sesi duyan anne Gül Güçlü hemen eve çıktı.

ANNESİNİN FERYADINI DUYAN YARDIMA KOŞTU

Kızını kanlar içinde gören annenin feryadı üzerine yakınları da yukarı çıkarak yaralı çocuğu Yüreğir Devlet Hastanesine götürdü. Burada kız çocuğuna ilk müdahale yapıldıktan sonra Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Kız çocuğunun durumunun kritik olduğu öğrenildi.

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GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Polis olaydan sonra kaçırılan tabancayı buldu. Polis olayın gerçekten kaza olup olmadığını belirleyebilmek için çok sayıda kişinin ifadesine başvurdu. Kız çocuğunun yakınları ise hastane önünde sinir krizleri geçirip gözyaşlarına boğuldu.

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İHA

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Adana

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