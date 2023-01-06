Evde kolayca kilo vermenizi sağlayacak en iyi dikey bisikletler

Kondisyon bisikletleri genel olarak üç modele ayrılıyor. Bunlar yatay, dikey ve eliptik bisikletler. Bu içeriğimizde sizin için dikey kondisyon bisikletlerini ele aldık. Bacak ve karın bölgesini aynı anda çalıştırmayı hedefleyen bu aletler, pedal çevirmeye yönelik bir hareket sunuyor. Kısacası bisiklet sürerken çalıştırılan kasları dikey bisikletle de çalıştırmak mümkün. Gelin, ev ortamında egzersiz yapabilmenizi sağlayan dikey bisikletleri birlikte inceleyelim.

Yatay ve dikey bisiklet arasındaki fark nedir?

Günümüzde artık pek çok çeşitte spor aleti mevcut. Kimileri profesyonel ekipmanlardan oluşurken kimileri kompakt olarak tasarlanarak ev tipi spor aleti hâline getiriliyor. Bisiklet sürmenin keyfini bilenler ve bunu spor hâline getirenler için de kondisyon bisikletleri üretiliyor. Yatay ve dikey olmak üzere iki farklı modelde kondisyon bisikleti bulunuyor. Bu iki model bisikletin farkını merak ediyor olabilirsiniz. Yatay bisiklet, daha az efor sarf ettiren ve bedeni yormayan bir cihazken dikey bisiklet daha yoğun çalıştıran bir cihaz.

Yani sırt ağrısı ve benzeri gibi sorunlar yaşıyorsanız yatay, performans ağırlıklı ve yorucu bir egzersiz yapmak istiyorsanız dikey bisiklet tercih edebilirsiniz. Yatay bisikletlerde tutunma kolu görülmez ve yaslanma alanları bulunur, vücut ağırlığı sırt bölgesine verilir. Dikey bisikletlerde ise vücut ağırlığı tutunma kollarına ve pedallara verilir.

1. Hem portatif hem yüksek taşıma kapasiteli: Magnum X456 Spin Bike 120 Kg Dikey Bisiklet

Kondisyon bisikletleri üç temel modelde olsa da en çok tercih edilen, dikey bisikletler oluyor. Peki dikey bisiklet ne işe yarar? Kısaca açıklamak gerekirse dikey kondisyon bisikletinin tutunma kollarından, oturma alanından ve pedallardan oluşan bir çeşit spor aleti olduğunu söyleyebiliriz. Sadece pedal çevrilerek bacak ve karın kasları çalıştırılır. Magnum X456 Spin Bike 120 Kg Dikey Bisiklet de onlardan biri. Maksimum 120 kilogram ağırlık kapasitesini sunan ürün, LCD gösterge ekrana sahip. Ayarlanabilir ergonomik sele ve su şişesi aparatıyla evde spor keyfini yaşayabilirsiniz.

2. Yer kaplamayan tasarımıyla: Fox Fitness FZ23 Dikey Kondisyon Bisikleti

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“Dikey bisiklet nasıl kullanılır?” diye merak edenlerdenseniz şu şekilde açıklayabiliriz: Dikey kondisyon bisikletleri kısıtlı ve kapalı mekânlarda bacak ve karın kaslarını çalıştırmak üzere tıpkı bisiklet sürüyormuş gibi sadece pedal çevirme hareketleri yapılarak kullanılır. Genel olarak her modelinde gösterge ekranı özelliği bulunur. Fox Fitness FZ23 Dikey Kondisyon Bisikleti de ev konforunda kullanılabilen, en portatif dikey bisikletlerden biri. Üstelik fiyat olarak da yüzleri güldürüyor. İç mekân konforunda bacak ve karın kaslarını çalıştıracak bir spor aleti düşünüyorsanız ürüne şans verebilirsiniz.

3. Kişiselleştirilebilir ayarlarıyla: Dynamıc U970 Plus Dikey Bisiklet

Ayarlanabilir sele ve pedal konforu sunan Dynamıc U970 Plus Dikey Bisiklet, ev ortamında fit bir bedene ve sağlıklı yaşama ulaşmak isteyenler için ideal spor aletlerinden biri olabilir. Üründe yer alan gösterge ekranında nabız, mesafe ya da hız gibi birtakım bilgiler gösterilir. "Dikey bisiklet hangi kasları çalıştırır?" diye soracak olursanız dikey kondisyon bisikletlerinin sadece bacak ve karın kaslarını çalıştırmaya yaradığını belirtelim. Özellikle yürüyüş yapmaya ya da spor salonuna gitmeye fırsat bulamayanlar için kullanımı kolay ev tipi bir spor aleti olduğunu söylemek mümkün.

4. Gürültüsüz çalışma sistemiyle: Dynamıc Mılo Manyetik Dikey Bisiklet

Manyetik direnç mekanizması özelliği gösteren Dynamıc Mılo Manyetik Dikey Bisiklet sekiz seviyeli ayarlanabilir pedal direncine sahip. Dikey bisiklet faydaları ise saymakla bitmiyor. Hem insan sağlığı açısından hem pratik ve ulaşılabilir spor aleti olması bakımından önemli egzersiz aletlerinden biri sayılıyor. Aynı anda bacak kaslarını ve karın bölgesini çalıştıran bu alet; sadece kasları çalıştırmayı değil, kilo vermeyi de mümkün kılıyor. Spor yapmak isteyip de spor salonuna gidecek vakti olmayanlar için güzel bir alternatif olabilir. Üstelik kullanımı da oldukça basit!

5. Hem karın hem bacak kaslarını aynı anda çalıştırın: Hattrick Club Pro Dikey Kondisyon Bisikleti

Dikey kondisyon bisikleti almayı düşünenler “Dikey bisiklet nereleri çalıştırır?” sorusunu yöneltebiliyor. Dikey kondisyon bisikletleri sadece karın ve bacak kaslarının gelişimini sağlıyor. Ayrıca karın çevresindeki fazla yağları yakıyor. Bu bakımdan sadece kas çalıştırmak isteyenler değil, kilo vermek isteyenler de faydalanabiliyor. Eğer kapalı ve kısıtlı mekânlarda zaman geçirmek zorunda kalanlardansanız ve sağlık için hareket etmek istiyorsanız Hattrick Club Pro Dikey Kondisyon Bisikleti’ne bir şans verebilirsiniz.

6. Performansa bağlı bir egzersiz için: Voit X-Bike Dikey Kondisyon Bisikleti

Kondisyon bisikleti edinmek isteyenler “Yatay bisiklet mi, dikey bisiklet mi?” sorusuyla bir karşılaştırmaya gidebiliyor. Yatay bisikletlerde beden ağırlığı genel olarak sırt bölgesine veriliyor. Bu da dikey bisiklete göre daha konforlu bir egzersiz deneyimi sunuyor. Özellikle bel ağrısından muzdarip olanlar ve kalp damar problemi yaşayanlar yatay bisiklet tercih edebilirler. Ancak performansa bağlı bir egzersiz yapılacaksa dikey bisiklet tercih edilmeli. Eğer tercihiniz dikey bisikletten yana olacaksa alanında öncü markalardan biri olan Voit X-Bike Dikey Kondisyon Bisikleti’ni değerlendirebilirsiniz. Kaliteli malzeme ve ergonomik tasarımıyla egzersiz keyfinin tadını çıkarabilirsiniz.

7. Ergonomik tasarımıyla ev ortamında spor keyfinin tadını çıkarın: Schwinn 510U Dikey Bisiklet

Popüler bisiklet uygulamalarına bağlantı sağlayarak ev ortamında konforlu bir egzersiz deneyimi yaşatmayı amaçlayan Schwinn 510U Dikey Bisiklet; sağlıklı yaşam sürmek ve formda kalmak isteyenleri memnun edebilecek, en iyi dikey bisikletlerden biri. Sunduğu özelliklerle egzersiz yapmayı kolaylaştıran ve eğlenceli hâle getiren cihaz, ergonomik bir tasarıma sahip. Ayrıca LCD ekranının bulunduğu bölüme telefon, tablet ya da dergi gibi eşyalar koyulabiliyor. Üründe su şişesi için de bir aparat bulunuyor. Evinizde keyifli bir şekilde egzersiz yapmak ve hatta günün stresini üzerinizden egzersiz yaparak atmak isterseniz ürüne şans verebilirsiniz.

8. Bisiklet sürmekten keyif alanlar için ideal spor aleti: Hattrick Magno Motorlu Dikey Kondisyon Bisikleti Fitness Ekipmanları

Bisiklet sürmeyi keyifli bir egzersiz olarak görenler, sürüş için imkân bulamadıkları durumlarda kondisyon bisikletlerini tercih edebilirler. Mekân değişimi yaşamadan pedal keyfi sunan bu ürünler, ayrı kasları ayrı şekilde çalıştırabilme özelliğine sahip. Kondisyon bisikletleri pek çok modelde olabiliyor. Dikey kondisyon bisikleti ise en çok tercih edilen modeller arasında. Bu kategorinin en çok tercih edilen aletlerinden biri de Hattrick Magno Motorlu Dikey Kondisyon Bisikleti. Dayanıklı ekipmanlarıyla uzun yıllar kullanılabilirlik vadeden ürün, ergonomik yapısıyla rahat bir egzersiz deneyimi sunuyor. Bisikletle evinin konforunda keyifli bir antreman yapmak isteyenler ürünü mutlaka incelemeli.

9. Günün stresini spor yaparak atın: Voit T1722 Voit Tech Fit Dikey Kondisyon Bisikleti

Voit T1722 Voit Tech Fit Dikey Kondisyon Bisikleti'nin manuel olarak ayarlanabilir pedal, sertlik seviyesi ve sele ile konforlu egzersiz sürecinin keyfini yaşayabilirsiniz. 80-100 kilogram arası kapasite sunan bisiklet, kapalı ya da dar alanlarda hareket ederek egzersiz yapabilmeyi sağlayan, en kolay uygulanabilir ve kolay ulaşılabilir spor aletleri arasında yer alıyor. Ev tipi, taşınabilir dikey kondisyon bisikletleri; sporu seven ama spor salonuna gidecek vakti olmayanların yardımına koşan, en iyi spor aletlerinden biri. Her yaş grubu için uygun olan bisiklet, en çok tercih edilen markalar arasında yer alıyor.

10. Konforlu egzersizin sırrı: Fox Fitness 850U Nabız Ölçerli Manyetik Kondisyon Bisikleti

Ev içerisinde profesyonelce spor yapabilmek ev tipi spor aletleri sayesinde mümkün hâle geldi. Koşu bandı ya da kondisyon bisikletleri bu konuda en çok tercih edilenler arasında. Özellikle hem kilo vermek hem bacak kaslarını çalıştırmak isteyenler dikey kondisyon bisikletlerini tercih edebilirler. Performansa dayalı bu cihazlar, piyasada pek çok modelde bulunabiliyor. Fox Fitness 850U Nabız Ölçerli Manyetik Kondisyon Bisikleti de onlardan biri. Ev için ideal cihazlardan olan bu ürün; nabız ölçme, hız ya da mesafe gibi kişisel verileri gösterge ekranında sunuyor.

11. Şık ve sportif: Dynamic Train Spin Bike New System Orbitrack

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Taşıma kapasitesi 120 kilogram olan Dynamic Train Spin Bike New System Orbitrack, ayarlanabilir pedal ve sele ekipmanlarıyla ergonomik bir tasarıma sahip. Pek çok modelde olduğu gibi bu üründe de gösterge ekranı bulunuyor. Ev ortamında profesyonelce egzersiz yapabilmenin keyfini sunan ürünü kullanırken bir yandan dizi ve film izleyebilir bir yandan müzik dinleyebilirsiniz. Böylece ev tipi spor aletleri ile egzersizleriniz daha eğlenceli hâle getirebilirsiniz. Egzersiz yapmak sadece beden sağlığına değil, ruh sağlığı için de en benzersiz ilaçlardan biri sayılabilir. Spor yaşamını sürdürmek istiyor ama bunu ev konforunda yapmak istiyorsanız ürünü değerlendirmeye alabilirsiniz.

12. Sağlığınız için: Fox Fitness 980U Nabız Ölçerli Manyetik Kondisyon Bisikleti

Bisiklet sürmek kimi için seyahat kimi içinse spor olabiliyor. Spor olarak görenler için bu konuda alternatif ürünler de mevcut. Onlardan biri de kondisyon bisikletleri. “Pedal çevirmek benim için sadece spordan ibaret.” diyenlerdenseniz sizin için harika bir önerimiz var. Fox Fitness 980U Nabız Ölçerli Manyetik Kondisyon Bisikleti iç mekânlar için tasarlanmış harika egzersiz ürünlerinden biri. Şık tasarımıyla ve ergonomik yapısıyla evinizde yer kaplamadan profesyonelce spor yapabilmenin keyfini yaşayabilirsiniz. Ayrıca tekerlekleri sayesinde rahat bir taşıma olanağı sağlıyor. Ürünün kademeli direnç seviyesi özelliği sayesinde zorluk derecesini kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Üstelik manyetik sistemi ise gürültüsüz çalışmayı destekliyor.