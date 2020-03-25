Evde kolayca yapabileceğiniz cilt bakım kürleri! Yulaf, bal...

Kozmetik sektöründeki çeşitlenmeden sonra neredeyse vücudun her bölgesine uygun bir ürün geliştirilmiştir. Cilt bakımında temizlik, nemlendirme ve besleme özelliklerinde farklı işlevleri olan ürünler nedeniyle çok sayıda malzeme almanıza gerek kalır.
Ancak cilt bakım sanıldığının aksine daha uygun fiyatlar ve pratik bir şekilde gerçekleştirilebilir. Sağlıklı, pürüzsüz ve parlak bir cilde kavuşmak
sandığınızda çok daha kolay. Peki, cilt bakımda hangi doğal ürünlerden yararlanılabilir?
Sağlıklı bir cilde sahip olmak için uygulayabileceğiniz cilt bakım rutinleri nelerdir? İşte, cilt bakım önerileri…
Cilt Bakımı Rutinlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?
Cilt bakımından önce beslenmenize dikkat etmeniz gerekir. Düzenli beslenmek, temiz ve sağlıklı bir cilt için oldukça önemlidir. Bol su tüketmek ve omega 3 (ceviz, somon) bakımından zengin besinleri tercih etmeniz önerilir.
Uyumadan önce mutlaka makyajınızı temizleyin. Kir, yağ, bakteri ve makyaj kalıntılar cilt gözeneklerini tıkar ve nefes almasını önler. Uyumadan önce cildinizi misseler su ile temizleyebilirsiniz. Bu adım siyah nokta, sivilce ve lekelerin oluşmasını engeller.
Cilt bakım rutininizi oluşturmadan önce ilk adımda cilt tipinizi keşfedin. Cildinizin kuru, yağlı ya da karma cilt tipinde olmasına göre bakım ürünlerini tercih etmelisiniz.
Düzenli uyku cildin sağlıklı görünmesi için önem ipuçlarından biridir. En az 8 saat olmak üzere düzenli uykuya dikkat edenlerin yapılan araştırmalar sonucunda kırışıklık, renk düzensizliği ve esneklikte azalma gibi belirtilerin az olduğu tespit edilmiştir.
Dışarı çıkmadan önce mutlaka güneş koruyucu sürmelisiniz. En az 30 faktörlük bir güneş kremi sürerek güneşin zararlı UV ışınlarından korunabilirsiniz.
Cildinizin daha sağlıklı ve canlı gözükmesi için stresten uzak durmaya dikkat etmelisiniz.
Cilt bakımında kullanabileceğiniz doğal ürünler mutfağınızda sizleri bekliyor. Birkaç kolay adımla
doğal bakım kürlerinizi hazırlayıp cildinize uygulayabilirsiniz.
1) Çilek+ Bal
3 adet çilek ve 1 çorba kaşığı balı karıştırarak püre haline getirin. Özellikle yağlı ciltlerin sivilce
oluşumuna engel olmak için kullanılan kürü 10-15 dakika cildinizde bekletmeniz yeterli olur.
Ardından ılık su ile yıkayarak cildinizi temizleyebilirsiniz.
2) Hindistan Cevizi Yağı + Bal + Kakao
1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağını, 1 tatlı kaşığı bal ve 2 tatlı kaşığı kakaoyu karıştırın. Bu maskeyi
cildinizi temizledikten sonra uygulayın ve 20 dakika bekletin. Maske kuruduktan sonra ılık su ile
durulayın.
3) Bal + Badem + Limon
1 çorba kaşığı bal, 2 adet badem ve 1 çay kaşığı limon bu kür için yeterlidir. Bademleri toz haline
gelene kadar dövün ve bal ile karıştırın. Ardından limonu ekleyin ve dairesel hareketler ile cildinize
uygulayın. 15 dakika bekledikten sonra ılık su ile durulayın.
4) Yulaf + Süt
Yarım fincan yulafı iyice ezin ve içine 2 çorba kaşığı süt ekleyin. Dairesel hareketlerle cildinize sürün
ve 15 dakika bekletin.
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