Evde kolonya nasıl yapılır? Koronavirüse karşı evde kolonya yapımı araştırılıyor!

Önce Uzakdoğu sonra Avrupa derken koronavirüs Türkiye’ye de geldi. Koronavirüse karşı uzmanların ortak uyarısı kişisel hijyene özellikle de el temizliğine dikkat edilmesi. Bu uyarıyı dikkate alan vatandaşlar özellikle kolonyaya büyük rağbet gösteriyor ki kolonya satışları adeta patladı. Peki evde kolonya yapmak mümkün mü?

EVDE KOLONYA NASIL YAPILIR?

Siz de alacağınız çeşitli malzemelerle evde kendiniz kolonya yapabilirsiniz. İşte etil alkol ile evde limon kolonyası yapmayı denemek isteyenler için kolonya tarifi...

EVDE KOLONYA TARİFİ

Malzemeler:

800ml etil alkol

15 ml limon esansı

185 ml saf su

Öncelikle etil alkol ile limon esansını iyice karıştırınız ve daha sonra da saf suyu ilave ederek iyice karışmasını sağlayınız. Bunun ardından ise özel olarak üretilmiş olan kolonya süzme kağıdı veya bezi ile suyu süzmeniz gerekmektedir.

Limon kolonyasının kokusundan hoşlanmıyorsanız bergamot, yeşil çay, portakal, tarçın, biberiye gibi esansları da deneyebilirsiniz.

NOT: Etil alkol yanıcı bir maddedir ve kullanımına azami dikkat edilmelidir.

