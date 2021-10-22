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Evde kondisyon kazanabileceğiniz en iyi eliptik bisiklet çeşitleri

21.10.2021 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem fit hem de sağlıklı bir vücuda kavuşmak istiyorsunuz ancak spor salonuna gitmeye vaktiniz mi yok? Öyleyse üzülmeyin, evde kondisyon kazanabileceğiniz en iyi eliptik bisiklet önerilerine göz atarak hayalinizdeki vücuda kavuşabilirsiniz.

Evde kondisyon kazanabileceğiniz en iyi eliptik bisiklet çeşitleri

Eliptik bisiklet evde etkili spor yapmanın en kolay yollarından biri. Hiç duymayanlar için “Eliptik bisiklet ne işe yarar?” sorusu akla gelebilir. Eliptik bisikletle yapacağınız düzenli egzersiz kilo vermenizi sağlarken kaslarınızı sıkılaştırır. Peki, eliptik bisiklet hangi kasları çalıştırır? Özellikle vücudun alt kısmında yer alan bacak ve kalça kaslarını çalıştırırken bunun yanında üst bölgeyi de çalıştırdığını söyleyebiliriz. Siz de bu aletle spor yapmak isterseniz internet üzerinden ev için en iyi eliptik bisiklet çeşitlerini inceleyebilirsiniz.

Eliptik Bisikletin Faydaları Nelerdir?

Eliptik bisiklet ile spor yapmanın faydası sadece zayıflamaktan ibaret değil. Sizin de bildiğiniz gibi yaş ilerledikçe kemik erime problemleri ortaya çıkıyor. Eliptik bisikletle düzenli egzersiz yapmak bu hastalığı önlemede etkili bir rol oynuyor. Ayrıca bu spor aleti kardiyovasküler egzersiz yapmaya da imkan tanıyor. Bu sayede kalp ve damar sağlığına katkıda bulunduğu biliyor. Peki, eliptik bisiklet zayıflatır mı? Bu soruya evet cevabını verebiliriz. Fakat “Bisikletle 1 ayda kaç kilo verilir?” sorusunun cevabı tamamen kişinin performansına bağlı. Yani düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme yoluyla forma girmek mümkün.

1. İstediğiniz saatte spor yapın…

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Evde spor yapmanın yollarını araştırırken ses meselesi akla gelebilir. Eğer gürültülü bir egzersiz çeşidi tercih ederseniz her saatte yapma şansınız olmaz. Ancak rahatsızlık vermeyen sessiz bir spor çeşidi ideal olabilir. Bunun için de eliptik bisiklet harika bir seçenek. Bizim önerimiz ise Voit D80 Eliptik Bisiklet. Ürün, manyetik bir sistemle çalışıyor. Yani çalışma mekanizmasında herhangi bir sürtünme gerçekleşmiyor. Bu eliptik bisikleti kullananların da söylediği gibi oldukça sessiz bir spor aleti. 6 farklı programdan oluşuyor. Daha önceden antrenmanınız yoksa kolaydan zora doğru ilerleyebilirsiniz.

Ayarlanabilir sele özelliği bulunan eliptik bisikleti yakından incelemek için buraya tıklayın.

2. Enerji tasarruflu ürün arayanları buraya alalım.

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Enerji tasarrufuna dikkat edenlerden misiniz? Öyleyse sizi buraya alalım. Hattrick Builder Eliptik Bisiklet, kendi kategorisinde enerji tasarruflu ürünlerden biri. Aynı zamanda bu eliptik bisiklet kullanımı oldukça basit bir tasarıma sahip. 8 kademeli sertlik ayarı bulunuyor. Bu sertlik ayarı manuel olarak ayarlanıyor ve rakamlarla gösterildiği için de en doğru ayarı kolayca bulabilirsiniz. Odo göstergesi sayesinde kat ettiğiniz mesafeyi görmenizi sağlıyor. Böylece kendinizi daha kolay motive edebilirsiniz. Ayrıca LED ekran üzerinden hız, zaman ve kalori gibi değerleri takip etmeniz de mümkün.

Ürüne sahip olmak için tıklayın.

3. Spor yaparken sevdiklerinizle görüşün…

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Egzersiz yaparken sıkılıyor musunuz? Bunu eğlenceli hale getirmenin yolları var elbette. Tablet ve telefon tutucu bölmeli bir tasarıma sahip Tunturi Eliptik Bisiklet, aradığınız eğlenceyi sizinle buluşturuyor. Egzersiz esnasında dilerseniz sevdiklerinizle görüntülü arama yapın ya da bir film açın. Böylece spor yaparken sıkılmak nedir, unutun. İki tutma kolunda da nabız ölçme özelliği bulunuyor. Böylece kardiyovasküler egzersiz yaparken nabzını ölçebilirsiniz. Zorluk seviyesi için 8 farklı kademe seçeneği var. 129 x 62 x 155 cm boyutlarından olan Tunturi Eliptik Bisiklet, maksimum 120 kg taşıma kapasitesine sahip.

Dilerseniz bu link üzerinden satın alabilirsiniz.

4. Bütçenizi yormadan spor yapma keyfini yaşayın...

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Spor aleti seçiminde önemli etkenlerden biri de, elbette ki maliyet meselesi. Siz de haklı olarak “Bütçeme uygun en iyi eliptik bisiklet hangisi?” diye düşünüyor olabilirsiniz. Bu sorunuza cevap olarak uygun fiyata satışa sunulan Altis Stepway Eliptik Bisikleti örnek verebiliriz. Sessiz bir çalışma mekanizmasına sahip bu ürünün pedal zorluğu manuel olarak ayarlanıyor. Aşağı yukarı hareket eden sele özelliği var. Dilerseniz ayakta dilerseniz oturarak egzersiz yapabilirsiniz. LCD ekran, spor esnasında zaman, mesafe ve kalori gibi değerleri takip etmeye imkan veriyor.

Altis Stepway Eliptik Bisiklet’e sahip olmak için tek yapmanız gereken buraya tıklamak!

5. Üç farklı egzersiz çeşidi...

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Xinyudag Eliptik Bisiklet ile mutlaka tanışmalısınız. Aslında sadece bir eliptik bisiklet demek haksızlık olur. Çünkü bu ürün koşu bandı, döner tekerlek ve eliptik özelliği sayesinde üç farklı egzersiz çeşidini bir araya getiriyor. Böylece “Eliptik bisiklet basen eritir mi?” sorusunu sormanıza bile gerek yok. İster bacaklarınızı sıkılaştırın ister baseninizi, isterseniz de kol kaslarınızı güçlendirin. Peki, bu eliptik bisiklet nasıl kullanılır? Fiziksel yapınıza ve antrenman geçmişinize göre üründe bulunan 16 zorluk seviyesinden uygun olanı seçerek başlayabilirsiniz. Bu aşamada aletin eliptik veya pedal çevirme seçeneğini tercih edebilirsiniz.

110 kg’a kadar taşıma kapasitesi bulunan bu işlevsel spor aletine buradan ulaşabilirsiniz.

6. Dar alanlarda muhteşem bir sonuç elde etmek için…

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Spor yapmak için eliptik bisiklet almak istiyorsunuz ancak alanınız yeterince geniş değil mi? Karamsarlığı bir kenara bırakın, size bir müjdemiz var. JWCN Eliptik Bisiklet, 70 x 48 x 123 cm boyutlarında minimal tasarımıyla tam size göre. Küçük alanlar için oldukça kullanışlı olan bu ürünü tekerleği sayesinde her yere rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Kompakt bir ürün olmasına rağmen pedal boyutu yeterli büyüklükte tasarlanmış. Çok kademeli zorluk ayarı bulunuyor. Üstelik trabzan yüksekliğini boyunuza göre ayarlayabilirsiniz.

Mini ve kompakt olduğu kadar şık bir görünüme sahip bu ürünü buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

7. Hem sağlam hem işlevsel: Pillowcase Eliptik Bisiklet

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Uzun ömürlü bir eliptik bisiklet mi arıyorsunuz? Öyleyse Pillowcase Eliptik Bisiklet ile mutlaka tanışmalısınız. Paslanmaz ve dayanıklı çelik yapısı sayesinde oldukça kaliteli bir ürün olan bu ürünle uzun yıllar spor yapabilirsiniz. Kinomap, yani kişiselleştirilmiş koçluk uygulaması bisikletten maksimum oranda faydalanmanızı sağlıyor. Ayrıca nabız ölçme sensörüyle kalp atış hızınızı takip edebilirsiniz. Ergonomik bir tasarıma sahip bu ürün kaydırmalı ayak desteğiyle egzersiz yaparken tutunmayı kolaylaştırıyor. Tablet ve telefon tutucu bölmesi bulunan bu alete anında sahip olabilirsiniz.

Ürünü detaylı bir şekilde incelemek ve satın almak için buraya tıklayın!

8. Dynamic Eliptik Bisikleti dilediğiniz yerde konumlandırın…

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Dynamic Eliptik Bisiklet, elektriksiz çalışan bir spor aleti. Yani bu spor aletini prizin yanında konumlandırmanıza gerek yok. En rahat ettiğiniz köşede egzersiz yapabilirsiniz. Geniş LCD ekranda hız, kalori ve kat ettiğiniz mesafeyi görebilirsiniz. 8 seviyeli ayarlanabilir zorluk derecesi bulunuyor. Pedal sistemi manyetik bir sisteme sahip. Bu sayede gürültüye neden olmaz. 6 kg yeterli disk ağırlığı ile etkili bir egzersiz süreci geçirebilirsiniz. 120 kg’a kadar taşıma kapasitesi bulunuyor.

Dynamic Eliptik Bisiklet’e sahip olmak isterseniz tek yapmanız gereken buraya tıklamak!

9. Egzersiz yaparken içeceğinizi yudumlayın…

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Tempolu egzersiz esnasında sıklıkla su içme ihtiyacı hissediliyor. Profitness Eliptik Bisikleti'nin tasarımında yer alan suluk bölümü sayesinde sporunuza ara vermeden su ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Dilerseniz de smoothie içeceklerinizi yudumlayabilirsiniz. Geniş ayak platformuna sahip ürünün 8 kademeli pedal direnç ayarı bulunuyor. Ergonomik kolları sayesinde konforlu bir tutuş sağlıyor. LCD ekran üzerinden kalp atış hızınız da dahil egzersiz performansınızı takip edebilirsiniz. Eğer evinizde antrenman için ayrı bir odanız varsa bu aletle spor salonlarındaki profesyonelliği tadabileceğiniz bir egzersiz yapabilirsiniz.

Ayrıntılar için bu linke tıklamanız yeterli.

10. Nordic Track Eliptik Bisiklet ile baldır bölgenizi çalıştırın…

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Eliptik bisikletle çalışırken baldır kaslarınızı güçlendirmek ister misiniz? Öyleyse, Nordic Track Eliptik Bisikleti tercih etmelisiniz. 0 - 20° rampa özelliği sayesinde eğim artar ve böylece baldır kaslarınızı daha iyi çalıştırma imkanı bulursunuz. 5 inç büyüklüğünde oldukça geniş mavi renkli bir ekrana sahip. 26 adet egzersiz programından oluşuyor. Dijital direnç mekanizması 1 - 22 arasında değişiyor. Siz sadece ekran üzerinden direnç ayarını seçiyorsunuz disk seviyesi, pedal zorluğu ve kayma seviyesini cihaz kendisi ayarlıyor. Ürünün ters pedal çevirme özelliğini kullansanız bile gösterge üzerinden değerlerinizi takip edebilirsiniz.

Nordic Track Eliptik Bisikleti satın almak için tıklayın.

11. Reebok Eliptik Bisiklet’le kalorileri yakın…

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Düzenli egzersiz yoluyla kalori yakabileceğiniz kaliteli ürünlerden biri de Reebok Eliptik Bisiklet. 32 seviye direnç sistemi ve 9 kg disk ağırlığı ile evinizde etkili egzersiz yapmanızı sağlıyor. Ayrıca 12 adet hazır ve 7 adet kişiye özel program özelliği sayesinde spor yolculuğunuza farklı hedefler koyabilirsiniz. İki farklı tutacak tasarımıyla egzersiz esnasında kollarınızı hareket ettirebilir ya da sabit tutabilirsiniz. Kaymaz özellikteki pedallar konforlu bir kullanım imkanı veriyor. Zeminde dengeyi sağlayan vidalar sayesinde eliptik bisiklet sabit bir konum alıyor. Ayrıca kırmızı siyah renkli tasarımı ile oldukça şık görünüyor.

Reebok Eliptik Bisiklet’le kilolarınıza veda etmek isterseniz sizi buraya alalım.

12. Yüksek ağırlık taşıma kapasiteli eliptik bisiklet arayanlar için…

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Eliptik bisikletlerin ağırlık taşıma kapasiteleri genel olarak 100 - 150 kg aralığında değişiyor. Ancak daha fazla kiloya sahip olanlara uygun eliptik bisiklet seçeneği de bulunuyor. YXZQ Eliptik Bisiklet 200 kg’a kadar taşıma kapasitesi ile bir alkışı hak ediyor. Ayrıca çevre dostu malzemelerden üretilen bu ürün doğamızı korumaya da katkı sağlıyor. Direnç modu 8 vitesten oluşuyor. Elden nabız ölçme özelliği bulunuyor. Geniş kaymaz ayak pedalıyla denge korumaya yardımcı oluyor.

Taşıması oldukça kolay olan bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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