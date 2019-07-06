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Evde kullanılan eşyaların yerine turistler için süs eşyası yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 11:50 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da 40 yıldır tahta oymacılığı mesleğini sürdüren marangoz ustası, meslekte artık çırakların yetişmediğini belirterek, son demlerini yaşadığını söyledi.Eskiden evlerde günlük olarak kullanılan eşyalar üreten marangoz, para kazanamayınca turistler için süs eşyaları üretmeye başladı.Şanlıurfa’da 40 yıldır tahta oymacılığı yapan 47 yaşındaki marangoz ustası Fethi Öncel, babadan kalan mesleğini devam ettiriyor.

Şanlıurfa’da 40 yıldır tahta oymacılığı mesleğini sürdüren marangoz ustası, meslekte artık çırakların yetişmediğini belirterek, son demlerini yaşadığını söyledi.
Eskiden evlerde günlük olarak kullanılan eşyalar üreten marangoz, para kazanamayınca turistler için süs eşyaları üretmeye başladı.
Şanlıurfa’da 40 yıldır tahta oymacılığı yapan 47 yaşındaki marangoz ustası Fethi Öncel, babadan kalan mesleğini devam ettiriyor. Balıklıgöl Platosunda yer alan tarihi çarşılar bölgesindeki küçük bir dükkanda mesleğini sürdüren Öncel, marangozluk mesleğinin geçmişte popüler olduğunu, şimdilerde ise çırakların yetişmediğini ve mesleğin son demlerini yaşadığını belirtti.
Turistler yeni gelir kaynağı oldu
Ev eşyaları yerine turistler için süs eşyaları yapmaya başladıklarını söyleyen Fethi Öncel, “ Bu bölgenin eski marangozlardanım. Marangozluk baba mesleğinden geliyor, bizde devam ettiriyoruz. Marangozlukta, kürsü, tokmak ve beşik gibi ahşapla ilgili olan her şeyi yapıyoruz. Kavak ağacından tokmak sapı yapıyoruz, çam ağacından beşik yapıyoruz. Yaptığımız ahşap eşyalar, 7.5 lira, 10 lira ve 15 lira gibi fiyatlarda satıyoruz. Ahşaptan yaptığımız ürünler, turistlerinde ilgisi çekiyor. Buraya eşyalara bakmaya gelen turistler ilgi gösterip eşyalar alıyorlar. Bizim meslekte artık çırak yetişmiyor. Mesleğin en son ustalarıyız, bizden sonra bu meslek biter. Şimdiki gençler okul okuyorlar. Gençler esnaflığa yönelmiyor. Mesleğimiz artık parlak bir meslek değildir” diye konuştu.

Evde kullanılan eşyaların yerine turistler için süs eşyası yapıyor

Evde kullanılan eşyaların yerine turistler için süs eşyası yapıyor

Evde kullanılan eşyaların yerine turistler için süs eşyası yapıyor

Evde kullanılan eşyaların yerine turistler için süs eşyası yapıyor

Evde kullanılan eşyaların yerine turistler için süs eşyası yapıyor

Evde kullanılan eşyaların yerine turistler için süs eşyası yapıyor

Evde kullanılan eşyaların yerine turistler için süs eşyası yapıyor

Evde kullanılan eşyaların yerine turistler için süs eşyası yapıyor

Evde kullanılan eşyaların yerine turistler için süs eşyası yapıyor

Evde kullanılan eşyaların yerine turistler için süs eşyası yapıyor

Evde kullanılan eşyaların yerine turistler için süs eşyası yapıyor

Evde kullanılan eşyaların yerine turistler için süs eşyası yapıyor

Evde kullanılan eşyaların yerine turistler için süs eşyası yapıyor
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