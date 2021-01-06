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Evde kumar oynayan 13 kişiye ceza yağdı

06.01.2021 11:41 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar’da polis ekipleri kumar oynanan bir eve baskın düzenleyerek 13 kişiye idari para cezası uyguladı.Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezi Yunus Emre Mahallesi Milli Birlik Caddesi’nde bir adrese ihbar üzerine baskın düzenledi.

Afyonkarahisar’da polis ekipleri kumar oynanan bir eve baskın düzenleyerek 13 kişiye idari para cezası uyguladı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezi Yunus Emre Mahallesi Milli Birlik Caddesi’nde bir adrese ihbar üzerine baskın düzenledi. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda ikamet içerisinde kumar oynayan 13 kişi tespit edildi. Bunun üzerine yapılan aramalarda; 22 adet açılmamış 52’lik iskambil kağıdı, 3 adet 106’lık iskambil kağıdı, 100 adet iskambil kağıdı, 1 adet kullanılmış yazboz kocanı, üzerinde çeşitli isimler ve rakamlar yazılı yazboz koçanı, 1 adet yeşil kapaklı kareli küçük boy defter ele geçirildi.
Ayrıca Hüseyin O. isimli şahsa “Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlamak” suçundan şüpheli olarak işlem yapılırken, diğer 12 şahsa ise bin 225’şer TL kabahatler kanununu kapsamında idari para cezası uygulandı.

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