Evde lahmacun tarifi: Üşengeçlerin bile kolayca pişireceği ev yapımı lahmacun

Türk mutfağının en sevilen lezzeti olan lahmacunu, tadına doyum olmayacak şekilde kendi mutfağımızda hazırladık. Evde lahmacun tarifi nasıl yapılır diyenler için tüm detayları ele alıyoruz, buyursunlar.

KOLAY LAHMACUN TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Lahmacun içi tarifi için:

400 gram yağlı dana kıyma

Bir adet kuru soğan

Bir yemek kaşığı domates salçası

Bir yemek kaşığı biber salçası

2 adet domates

Bir adet büyük boy kapya biber

Yarım demet maydanoz

4 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

Kırmızı toz biber

Pul biber

Lahmacun hamuru tarifi için:

2,5 su bardağı un

Bir yemek kaşığı sıvı yağ

Bir çay kaşığı kuru maya

200 ml su

EVDE LAHMACUN NASIL YAPILIR?

Lahmacun hamuru tarifi için ilk olarak unu elekten geçirin. Derin bir kabın içine unu, tuzu ve mayayı alın.

için ilk olarak unu elekten geçirin. Derin bir kabın içine unu, tuzu ve mayayı alın. 200 ml ılık suyun içine yağı ekleyin ve karıştırın. Kuru malzemelerin ortasını havuz gibi açın ve içine bu karışımı koyun.

Tüm malzemeleri harmanlayarak yoğurmaya başlayın. Elastik bir hamur elde edene kadar yoğurma işlemine devam edin. Bu süreçte elinizi sürekli olarak unlamayı ihmal etmeyin.

Hamur hazır hale geldikten sonra derin bir yoğurma kabını yağlayın ve hamuru kaba aktarın. Hamurun üzerini streç filmle kapatın ve yaklaşık 40 dakika kadar dinlendirin.

Lahmacun içi tarifi için de biberi birkaç parçaya bölün. Domateslerin kabuklarını soyun ve 4 eşit parçaya bölün.

için de biberi birkaç parçaya bölün. Domateslerin kabuklarını soyun ve 4 eşit parçaya bölün. Sarımsakları da soyduktan sonra salçalar, baharatlar hariç malzemeleri mutfak robotuna alın. Tüm malzemeleri homojen karışım olana kadar robottan çekin. Malzemeleri hazır ettikten sonra içine salçaları, baharatları ve ince ince kıyılmış maydanozları ekleyip son kez karıştırın.

Hamur mayalandıktan sonra 6 eşit parçaya bölün ve hamurları top şekline getirin.

Her bir hamuru incecik olana kadar açın. Bu aşamada hamuru yırtmadan açmaya özen gösterin.

Açılan hamurun içine bir yemek kaşığı (miktarı damak tadınıza göre değişebilir) harçtan koyun. İç harcı elinizde hamurun tamamına yayın.

Tüm hamurlara aynı işlemi uygulayın. Fırının ızgara bölümünü maksimum sıcaklıkta çalıştırın.

Teflon tavayı ocakta iyice ısıtın ve tava ısındıktan sonra içine lahmacunu alın. Altı kızarana kadar pişirin.

Lahmacunun altı kızardıktan sonra fırının ızgara bölümüne alın ve pişirme işlemine burada devam edin. Afiyet olsun.

LAHMACUN TARİFİ PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Hamuru ne kadar ince açarsanız o kadar lezzetli bir lahmacun hazırlamış olacaksınız. Lahmacun hamuru tarifi için yukarıdaki adımları atlamadan uygulayın. Hamuru açma aşamasında merdane kullanın ve hamuru unlayın.

Lahmacunları tavada pişirirken yanmaması için tahta spatula ile sık sık kontrol etmelisiniz.

Lahmacunları fırına koymadan önce ise fırını mutlaka ısıtmalısınız. İç harcınızı cıvık hazırlamaya ise özen göstermelisiniz.