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Evde mahsur kalan Afgan aileyi, polis ve itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 15:11 | Son Güncelleme

Bolu'da, anahtarlarını kaybettikleri evin içerisinde mahsur kaldığı öğrenilen ve oluşan doğal gaz sızıntısı nedeniyle panik yaşayan 4'ü çocuk 5 kişilik Afgan ailenin yardımına polis ve itfaiye koştu

Bolu'da, anahtarlarını kaybettikleri evin içerisinde mahsur kaldığı öğrenilen ve evde oluşan doğal gaz sızıntısı nedeniyle panik yaşayan 4'ü çocuk 5 kişilik Afgan aile, polis ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Gölyüzü Mahallesi Şehit Kani Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda yaşayan yabancı uyruklu ailenin yardım istediği ihbarını alan polis ekipleri olay yerine geçti.

Apartmanın beşinci katında gaz sızıntısı olduğu, kapının da açılmadığını öğrenen polis ekipleri, dairenin doğal gazını keserek, itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Dairede bulunan kişileri evin balkonuna yönlendiren ekipler, balkona çıkan 4'ü çocuk 5 kişi ile iletişim kurmaya çalıştı.

Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, mahsur kalanların bulunduğu dairenin kapısını balyozla kırarak, polis ve sağlık ekipleriyle eve girdi.

Sağlık durumlarının kontrol edilmesi için ambulansa götürülmek istenen evdekilerin, dışarı çıkmak istememesi üzerine hem polis hem de itfaiye ekipleri aileyi dışarı çıkmaya ikna etmeye çalıştı.

Bir polis memuru kucağına aldığı 5 yaşındaki Muhammed isimli çocuğu ambulansa taşıdı. Ambulansa götürülen çocuk, burada yapılan ilk muayenesinin ardından ailesinin yanına götürüldü.

Bu arada dışarıya çıkmaya ikna edilen ailenin diğer üyeleri apartmanın girişine indirilerek tercüman aracılığı ile iletişim kuruldu.

Çocuklardan birinin evin anahtarını kaybetmesi üzerine evde mahsur kaldığı öğrenilen 5 kişinin evde oluşan doğal gaz sızıntısı nedeniyle panik yaşadığı öğrenildi.

Kurtarılan 5 kişi, olay yerindeki ambulansta sağlık kontrolünden geçirildikten sonra evlerine götürüldü.

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Afgan aile Bolu mahsur kalma

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