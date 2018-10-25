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Evde mahsur kalan çocuk kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 20:23 | Son Güncelleme

Evde mahsur kalan çocuk kurtarıldı

Düzce'de evin balkonunda mahsur kalan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Aziziye Mahallesi Özmen Sokak'ta oturan Mehmet Aktaş, evin dış kapısını anahtarı içeride bırakarak kısa süreliğine markete gitti.

Bu esnada evde uyuyan 4 yaşındaki Emanur Aktaş, uyandığında açık gördüğü kapıyı kapattı. Daha sonra evde kimsenin olmadığını fark eden küçük çocuk, balkona çıkarak ağlamaya başladı.

Çocuğun ağladığını gören komşular, polis ve babasına durumu bildirdi.

Eve gelen ekipler, içeriden kilitlenen kapıyı açamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin sepete bindirdiği baba Mehmet Aktaş, ikinci kattaki evin balkonundan kızını aldı.

Baba Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısa bir süreliğine dışarıya çıktığını ve kızının kapıyı içeriden kapatarak balkona çıktığını anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce itfaiye kurtarma

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