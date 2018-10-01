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Evde mahsur kalan minik Emine'yi itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 13:07 | Son Güncelleme

ANTALYA'da 2'nci kattaki dairenin kapısının kapanmasıyla evde mahsur kalan 2,5 yaşındaki Emine K., polis ve itfaiyenin merdivenle balkondan girip kapıyı açmasıyla kurtuldu.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da 2'nci kattaki dairenin kapısının kapanmasıyla evde mahsur kalan 2,5 yaşındaki Emine K., polis ve itfaiyenin merdivenle balkondan girip kapıyı açmasıyla kurtuldu. Daha sonra balkona çıkan Emine, kendisini kurtaran itfaiye ekiplerini izledi. Polis ile itfaiyeyi harekete geçiren olay, saat 09.00 sıralarında Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi Hayrettin K.'nin işe gitmesinin ardından Hasibe K., 3 çocuğundan ikisini okula götürmek için hazırlandı. Hasibe K., 2 çocuğuyla kapının dışına çıktıktan sonra daire kapısı aniden kapandı. Bu sırada çiftin minik kızları Emine de içerde kaldı. Daire anahtarını da evde unutan Hasibe K., kapıyı açtırmayı başaramayınca durumu önce eşine, ardından itfaiye ve polise bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla 2'nci kat balkonundan içeriye girdi. Balkon kapısını açan ekipler, ardından Emine'yi kurtardı. Annesine kavuşunca gülmeye başlayan minik Emine, daha sonra balkona çıkarak kendini kurtaran itfaiye ekiplerini izledi. Kızı Emine'nin kurtarılmasıyla rahat nefes alan Hayrettin K., "Kızım ağlayınca çok üzülmüştüm. Kurtarılınca sevindim" dedi.

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