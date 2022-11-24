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Evde mahsur kaldı, işinden oldu! 'Haberleri gördüğü halde çıkışımı verdi'

24.11.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da meydana gelen tuhaf olayda evde mahsur kaldığı için işe gidemeyen ve bu nedenle de kovulduğunu öne süren Cebrail Altunbaş, ''Haberleri izlediniz, kötü niyetim yok, işime geri dönmek istiyorum. Patron haberleri gördüğü halde çıkışımı yaptı, şu anda işsizim. İnşallah patronum bu sıkıntımı görür tekrar işe alır'' diyerek çağrıda bulundu.

Evde mahsur kaldı, işinden oldu! 'Haberleri gördüğü halde çıkışımı verdi'

Elazığ’ın Güneykent Mahallesi'nde yaşayan Cebrail Altunbaş, dün sabah işe gitmek için kalktığında kapıyı açamadı. Evinin kapısının kilidinin bozulduğunu fark eden Altunbaş, yardım çağırmak için telefonuna sarıldı. Yaklaşık 6 saat boyunca hiç kimseden geri dönüş olmayınca Altunbaş, çareyi jandarma ve itfaiye ekiplerini aramakta buldu. Site çalışanlarının da kapıyı açamaması üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Cebrail Altunbaş’ı, eşini ve iki çocuğunu, balkona uzatılan merdiven yardımıyla evden çıkardı. Evden çıkamadığı için işe gidemeyen Cebrail Altunbaş, iş yerinden gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı.

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İddiaya göre çalıştığı iş yeri yetkilileri, işe gelmediği için işine son verildiğini Altunbaş’a bildirdi.

''PATRON HABERLERİ GÖRDÜĞÜ HALDE ÇIKIŞIMI YAPTI''

Hayatının en kötü günlerinden birini geçirdiğini vurgulayan Altunbaş, ''Dün başıma gelen talihsiz olaydan sonra iş yerimden kovuldum, şuanda mağdurum. Patron haberleri gördüğü halde çıkışımı yaptı, şu anda işsizim. 2 çocuk babasıyım, patronuma seslenmek istiyorum, beni işime geri alırsanız sevinirim haberleri izlediniz herhangi bir kötü, art niyet yoktu. Haberlerde de izlediğiniz gibi kapı kilidi açılmadığından dolayı jandarma ve itfaiye ekipleriyle aşağı indirildim. İnşallah tekrar geri alırlar beni, işime dönmek istiyorum. Ben çalıştığım yerde memnundum inşallah tekrar çağırırlar, inşallah patronlarım da bu sıkıntımı görür tekrar işe alır'' diye konuştu.

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(İHA)

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