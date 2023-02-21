Evde mezoterapi nasıl yapılır? Evde saç mezoterapisi nasıl uygulanır, saça dermaroller nasıl yapılır?

Evde saç mezoterapisi dermaroller ya da mezoroller olarak bilinen alet aracılığıyla gerçekleştirilir. 0.25 mm ila 1.5 mm arası değişen küçük iğnelerle kaplı bir silindir olan derma roller, mikro iğneleme yapmayı sağlar. Saç derisinde küçük iğne darbeleri oluşturarak saç köklerini canlandırabilir ve saç dökülmesini önleyebilir. Ayrıca cildin farklı bölgelerine de uygulanabilir ve daha genç bir görünüm elde etmeyi sağlar.

Evde mezoterapi nasıl yapılır?

Dermaroller ya da mezoroller kullanılarak ciltteki kırışıkları, sarkmayı yok etmeyi ve ciltteki kolejini uyarmayı sağlayan uygulama oldukça basittir. Mikro iğnelerin bulunduğu dermarolleri, vücudun istenen bölgesine çeşitli serumlarla birlikte uygulamak gerekir. Özellikle evde saç mezoterapisi oldukça sık yapılır. Eğer ilk defa derma roller kullanılacaksa, bu konuda bir saç uzmanından ya da dermatologdan detaylı bilgi almak çok önemlidir. Saç derisinde sedef, seboreik dermatit gibi hastalıklar yaşanmışsa bu uygulamaya başvurulmamalıdır.

Saça dermaroller nasıl yapılır?

Saça dermarollerın nasıl yapıldığı merak edilen bir konudur. Saça dermaroller yaparken şu adımları uygulayabilirsiniz:

Öncelikle saç dökülmesi yaşanan alanlar bölümlere ayrılmalıdır.

Bu alanlarda birkaç damla olacak şekilde dermaroller saç serumu ya da bakım yağı uygulanarak masaj yapılmalıdır.

Ardından dermaroller ile bu bölgelerin üzerinden 3-4 defa, saçların uzama yönünde, ileri-geri geçilmelidir.

Uygulama esnasında dermarolleri çok fazla bastırmamak gerekir.

Son olarak tekrar serum ya da bakım yağı uygulanmalıdır.

Dermaroller kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Evde mezoterapi özellikle saçlı deriye uygulanmaktadır. Saç dökülmesi, seyrelme ve güçsüzleşme gibi durumlarda kullanılan bu yöntemde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Evde mezoterapi seti alıp bu işlem yapılacaksa şunlar bilinmelidir: