HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Evde mezoterapi nasıl yapılır? Evde saç mezoterapisi nasıl uygulanır, saça dermaroller nasıl yapılır?

Evde mezoterapi nasıl yapılır? Evde saç mezoterapisi nasıl uygulanır, saça dermaroller nasıl yapılır?

08.02.2023 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saç dökülmesi sorunu hem kadınlarda hem de erkeklerde sıkça görülen bir sorundur. Bu problemi gidermek için pek çok tedavi yöntemi geliştirilmiştir. Saç mezoterapisi de bunlardan biridir. Bu uygulamayı evde yapmak da mümkündür. Dermaroller olarak da bilinen bu yöntem, saç derisine besinleri enjekte ederek kökleri güçlendirmeyi sağlar. Peki, dermaroller kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Evde mezoterapi nasıl yapılır? Evde saç mezoterapisi nasıl uygulanır, saça dermaroller nasıl yapılır?

Evde saç mezoterapisi dermaroller ya da mezoroller olarak bilinen alet aracılığıyla gerçekleştirilir. 0.25 mm ila 1.5 mm arası değişen küçük iğnelerle kaplı bir silindir olan derma roller, mikro iğneleme yapmayı sağlar. Saç derisinde küçük iğne darbeleri oluşturarak saç köklerini canlandırabilir ve saç dökülmesini önleyebilir. Ayrıca cildin farklı bölgelerine de uygulanabilir ve daha genç bir görünüm elde etmeyi sağlar.

Evde mezoterapi nasıl yapılır?

Dermaroller ya da mezoroller kullanılarak ciltteki kırışıkları, sarkmayı yok etmeyi ve ciltteki kolejini uyarmayı sağlayan uygulama oldukça basittir. Mikro iğnelerin bulunduğu dermarolleri, vücudun istenen bölgesine çeşitli serumlarla birlikte uygulamak gerekir. Özellikle evde saç mezoterapisi oldukça sık yapılır. Eğer ilk defa derma roller kullanılacaksa, bu konuda bir saç uzmanından ya da dermatologdan detaylı bilgi almak çok önemlidir. Saç derisinde sedef, seboreik dermatit gibi hastalıklar yaşanmışsa bu uygulamaya başvurulmamalıdır.

İlginizi Çekebilir

Lipolitik mezoterapi nedir?

Lipolitik mezoterapi nedir?

 Mezoterapi zararları nedir?

Mezoterapi zararları nedir?

 Mezoterapi cilde nasıl uygulanır?

Mezoterapi cilde nasıl uygulanır?

 PRP mezoterapi nedir?

PRP mezoterapi nedir?

 Yüz mezoterapi nedir?

Yüz mezoterapi nedir?

Saça dermaroller nasıl yapılır?

Saça dermarollerın nasıl yapıldığı merak edilen bir konudur. Saça dermaroller yaparken şu adımları uygulayabilirsiniz:

  • Öncelikle saç dökülmesi yaşanan alanlar bölümlere ayrılmalıdır.
  • Bu alanlarda birkaç damla olacak şekilde dermaroller saç serumu ya da bakım yağı uygulanarak masaj yapılmalıdır.
  • Ardından dermaroller ile bu bölgelerin üzerinden 3-4 defa, saçların uzama yönünde, ileri-geri geçilmelidir.
  • Uygulama esnasında dermarolleri çok fazla bastırmamak gerekir.
  • Son olarak tekrar serum ya da bakım yağı uygulanmalıdır.

Dermaroller kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Evde mezoterapi özellikle saçlı deriye uygulanmaktadır. Saç dökülmesi, seyrelme ve güçsüzleşme gibi durumlarda kullanılan bu yöntemde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Evde mezoterapi seti alıp bu işlem yapılacaksa şunlar bilinmelidir:

  • Dermaroller kullanmadan önce saç derisi temiz olmalıdır.
  • Kullanılacak aparat mutlaka steril olmalıdır.
  • Dermaroller 0,50 mm, dermastamp ise 1,5 mm tercih edilmelidir.
  • Ciltte açık yara, kaşıntı, akne olması durumunda kullanılmamalıdır.
  • Dermaroller işleminden sonra saç 24 saat boyunca yıkanmamalıdır.
  • Hafif ve orta basınç ile işlem yapılmalıdır. Ciltte kanamaya neden olunmamalıdır.
  • Haftada 1 defa dermaroller kullanılmamalıdır. 1-2 gün arayla maksimum haftada 2 defa kullanılabilir.
  • Aynı aparatla maksimum 30 kere uygulama yapılmalıdır. Sonrasında iğneler köreleceği için değiştirilmelidir.
  • Her kullanımdan sonra aparat dezenfekte edilmeli ve kutusunda muhafaza edilmelidir.

İlginizi Çekebilir

Mezoterapi faydaları nelerdir?

Mezoterapi faydaları nelerdir?

 İğneli mezoterapi nedir?

İğneli mezoterapi nedir?

Mezoterapi ile gıdı eritme mümkün mü?

Mezoterapi ile gıdı eritme mümkün mü?

Göz altı mezoterapisi nedir?

Göz altı mezoterapisi nedir?

 Saç mezoterapisi nedir?

Saç mezoterapisi nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kireçlenme için doğal çözümler ve bitkisel tedaviler Kireçlenme için doğal çözümler ve bitkisel tedaviler
Hatay'da peş peşe iki büyük deprem: AFAD uyarıyı geri çektiHatay'da peş peşe iki büyük deprem: AFAD uyarıyı geri çekti
Erdoğan yeni kararları duyurdu! 3 ey ertelendi... Erdoğan yeni kararları duyurdu! 3 ey ertelendi...
Anahtar Kelimeler:
dermaroller mezoterapi

En Çok Okunan Haberler

Enkazdan kurtarılmıştı! Aldıkları telefon onları bir kez daha yıktı...

Enkazdan kurtarılmıştı! Aldıkları telefon onları bir kez daha yıktı...

Erdoğan'dan çok sert sözler: Böyle vicdansızlık olur mu!

Erdoğan'dan çok sert sözler: Böyle vicdansızlık olur mu!

EYT ilk maaş için takvim değişti…

EYT ilk maaş için takvim değişti…

Muhabirin sözleri çileden çıkardı! "Sorumlulara uzatamayacağınız mikrofonları..."

Muhabirin sözleri çileden çıkardı! "Sorumlulara uzatamayacağınız mikrofonları..."

'Şiddeti 9'a çıkacak' sözleri İstanbulluları düşündürüyor

'Şiddeti 9'a çıkacak' sözleri İstanbulluları düşündürüyor

Bahçeli'den 'İstanbul depremi' mesajı: "Tek seçenek! Kimsenin gözünün yaşına bakılmamalı"

Bahçeli'den 'İstanbul depremi' mesajı: "Tek seçenek! Kimsenin gözünün yaşına bakılmamalı"

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

En yakın arkadaşınız olmaya aday, en iyi tablet modelleriyle tanışın!

En yakın arkadaşınız olmaya aday, en iyi tablet modelleriyle tanışın!

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

"Kabin boy valizime nasıl daha çok eşya sığdırırım?" diyenler buraya!

"Kabin boy valizime nasıl daha çok eşya sığdırırım?" diyenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.