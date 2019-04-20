Evde misafir var

Elazığ’da 3 yıl önce bir evin banyosuna yuva yapan ve yavrularını burada büyüten kumru, adeta ailenin bir ferdi oldu. Merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesi’nde ikamet eden 2 çocuklu ailenin evinde her bahar ayrı bir sevinç yaşanıyor. 5 katlı binanın 2’nci katında oturan ailenin banyosuna, 3 yıldır bir kumru kuşu yuva yapıyor, yavrularını büyütüyor. Bu sene yine gelen kumru, banyonun içerisinde bulunan rafın orta bölümüne yuvasını yaptı. Aileye alışan kumru, banyo kullanılırken bile rahatsız olmuyor. Yuvanın altına rahat etsin diye bez koyan aile, kumruya özenle bakıyor. Her sene 2 yumurta yapan kumru, yavrularını büyüttükten sonra yuvasından ayrılıyor. Kumrunun yuva yaptığı yerin banyo olduğunu belirten Firdevs Akdin, "Bu kuş 3 yıldır buraya geliyor. 3 aylarda gelip burada yuvasını yapıyor. İçeri giriyoruz, çıkıyoruz, banyo yapıyoruz, çocuklar yıkanıyor ama korkup kaçmıyor. Yavrular uçana kadar buradalar, büyüyorlar. Yavrular büyüdükten sonra cama konuyorlar. Daha sonra kanatlanıp gidiyorlar. Diğer sene yine geliyorlar, bu 3’üncü senesi. Biz de böyle bakıyoruz. Korkmuyoruz, elimizi değdiriyoruz ama kaçmıyorlar" dedi.

"Rahat etsinler diye camı kapatmıyoruz"

3 yıldır kuşun kendilerine alıştığını dile getiren Akdin, "Biz de bunlar gelince mutlu oluyoruz. 2 yumurtadan fazla yapmıyorlar. 2 yavru yapıp uçuruyorlar. Yıl içerisinde bir daha gelmiyorlar. Seneye 3 aylarda yine gelecekler. 3 yıldır aynı saatte ve günde geliyorlar. Gündüzleri erkeği geliyor. Ama gece bu dişi tek kalıyor. Erkek yem falan getiriyor. Pisliği çok oluyor ama temizliyoruz. Altına da pamuk koyduk. Torunum onlara dokundurmuyor ve benim kuşlarım diyor. Banyonun camını havalandırmak için açınca bunlar geliyor. Buraya yuva yapınca rahat etsinler diye daha da camı kapatmadık. O da bir can. Onlar mutlu olsun banyo da soğuk olsun. Çocukları yıkarken camı kapatıyoruz daha sonra yine açıyoruz" diye konuştu.

