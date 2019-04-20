HABER

Evde misafir var

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 10:02 | Son Güncelleme

Elazığ’da 3 yıl önce bir evin banyosuna yuva yapan ve yavrularını burada büyüten kumru, adeta ailenin bir ferdi oldu.Merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesi’nde ikamet eden 2 çocuklu ailenin evinde her bahar ayrı bir sevinç yaşanıyor.

Elazığ’da 3 yıl önce bir evin banyosuna yuva yapan ve yavrularını burada büyüten kumru, adeta ailenin bir ferdi oldu.
Merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesi’nde ikamet eden 2 çocuklu ailenin evinde her bahar ayrı bir sevinç yaşanıyor. 5 katlı binanın 2’nci katında oturan ailenin banyosuna, 3 yıldır bir kumru kuşu yuva yapıyor, yavrularını büyütüyor. Bu sene yine gelen kumru, banyonun içerisinde bulunan rafın orta bölümüne yuvasını yaptı. Aileye alışan kumru, banyo kullanılırken bile rahatsız olmuyor. Yuvanın altına rahat etsin diye bez koyan aile, kumruya özenle bakıyor. Her sene 2 yumurta yapan kumru, yavrularını büyüttükten sonra yuvasından ayrılıyor.
Kumrunun yuva yaptığı yerin banyo olduğunu belirten Firdevs Akdin, "Bu kuş 3 yıldır buraya geliyor. 3 aylarda gelip burada yuvasını yapıyor. İçeri giriyoruz, çıkıyoruz, banyo yapıyoruz, çocuklar yıkanıyor ama korkup kaçmıyor. Yavrular uçana kadar buradalar, büyüyorlar. Yavrular büyüdükten sonra cama konuyorlar. Daha sonra kanatlanıp gidiyorlar. Diğer sene yine geliyorlar, bu 3’üncü senesi. Biz de böyle bakıyoruz. Korkmuyoruz, elimizi değdiriyoruz ama kaçmıyorlar" dedi.

"Rahat etsinler diye camı kapatmıyoruz"
3 yıldır kuşun kendilerine alıştığını dile getiren Akdin, "Biz de bunlar gelince mutlu oluyoruz. 2 yumurtadan fazla yapmıyorlar. 2 yavru yapıp uçuruyorlar. Yıl içerisinde bir daha gelmiyorlar. Seneye 3 aylarda yine gelecekler. 3 yıldır aynı saatte ve günde geliyorlar. Gündüzleri erkeği geliyor. Ama gece bu dişi tek kalıyor. Erkek yem falan getiriyor. Pisliği çok oluyor ama temizliyoruz. Altına da pamuk koyduk. Torunum onlara dokundurmuyor ve benim kuşlarım diyor. Banyonun camını havalandırmak için açınca bunlar geliyor. Buraya yuva yapınca rahat etsinler diye daha da camı kapatmadık. O da bir can. Onlar mutlu olsun banyo da soğuk olsun. Çocukları yıkarken camı kapatıyoruz daha sonra yine açıyoruz" diye konuştu.

PARTNERDadı dizisinin haşarı çocuğu bakın şimdi ne yapıyor!Dadı dizisinin haşarı çocuğu bakın şimdi ne yapıyor!
Ankara'ya şehit ateşi düştüAnkara'ya şehit ateşi düştü
Rus hastaya Türkiye'de ikinci hayatRus hastaya Türkiye'de ikinci hayat
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Show TV'den Gülperi için flaş karar!

Show TV'den Gülperi için flaş karar!

CHP'de istifa! Sosyal medyadan duyurdu

CHP'de istifa! Sosyal medyadan duyurdu

Yavuz'dan flaş açıklamalar! 'FETÖ bu işin içinde'

Yavuz'dan flaş açıklamalar! 'FETÖ bu işin içinde'

Seksenler dizisi devam mı edecek? Flaş açıklama

Seksenler dizisi devam mı edecek? Flaş açıklama

Taraftar minibüsü tırla çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Taraftar minibüsü tırla çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Ünlü fenomenin öyle görüntüleri ortaya çıktı ki...

Ünlü fenomenin öyle görüntüleri ortaya çıktı ki...

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tarlada 40 metre çapında obruk oluştu

Tarlada 40 metre çapında obruk oluştu

Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Adana merkezli 4 ilde, 600 polisle uyuşturucu operasyonu

Adana merkezli 4 ilde, 600 polisle uyuşturucu operasyonu

İzmir merkezli 8 ilde operasyon!

İzmir merkezli 8 ilde operasyon!

FETÖ'nün İstanbul yapılanmasına operasyon!

FETÖ'nün İstanbul yapılanmasına operasyon!

Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki

Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.