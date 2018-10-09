Evde Mürekkepli Yazıcı Kullanmak İçin 5 Neden

1.Hızlı olması: Bir yazıcıda en ihtiyaç duyulan özelliklerden biri hızlı olmasıdır. Bir yazıcının dakikada kaç sayfa yazdırıyor oluşu ilk bakmanız gereken özelliklerinden biridir. Kimse bir A4 sayfasını yazdırmak için dakikalarca beklememeli. Hele de çocuklarınız için hazırlayacağınız ödevlerin aciliyeti veya kendi özel işlerinize ait baskıların fazla sayfa sayısı olabileceği düşünülünce yazıcınızın baskı hızı önem kazanıyor.

2.İyi fotoğraf baskısı alabilmesi: Bir yazıcının dökümanları düzgün şekilde yazdırması kadar, hatıralarımızı güzel renklerle kalıcı şekilde belgeleyebilmesi de önemli. Artık genelde cep telefonlarımıza veya dijital fotoğraf makinelerimize hapis olan fotoğraflarınızı canlı renklerle basabilen bir yazıcıya sahip olmak adeta bir taşla iki kuş vurmak gibi oluyor! Kenarlıksız fotoğraf baskısı alabildiğiniz bir yazıcıyı tercih ederseniz de, fotoğraf baskılarınızın kadrajlarında kayıp yaşamazsınız.

3.Kablosuz bağlantı ile baskı alabilmesi: Artık bırakın iş evraklarını, çocuklarımız için hazırladığımız ödevler bile online ortamda saklanıyor. Özellikle cep telefonlarında bulunan fotoğraflarınızın da baskı yüzü görememesi de cabası. Kablosuz bağlantı özelliği bulunan bir yazıcı sayesinde, mobil cihazlarınızda veya bulut ortamında saklanan evrak ve fotoğraflarınızın kolayca baskısını alabilirsiniz.