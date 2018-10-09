Evde Mürekkepli Yazıcı Kullanmak İçin 5 Neden

1.Hızlı olması: Bir yazıcıda en ihtiyaç duyulan özelliklerden biri hızlı olmasıdır. Bir yazıcının dakikada kaç sayfa yazdırıyor oluşu ilk bakmanız gereken özelliklerinden biridir. Kimse bir A4 sayfasını yazdırmak için dakikalarca beklememeli. Hele de çocuklarınız için hazırlayacağınız ödevlerin aciliyeti veya kendi özel işlerinize ait baskıların fazla sayfa sayısı olabileceği düşünülünce yazıcınızın baskı hızı önem kazanıyor.
2.İyi fotoğraf baskısı alabilmesi: Bir yazıcının dökümanları düzgün şekilde yazdırması kadar, hatıralarımızı güzel renklerle kalıcı şekilde belgeleyebilmesi de önemli. Artık genelde cep telefonlarımıza veya dijital fotoğraf makinelerimize hapis olan fotoğraflarınızı canlı renklerle basabilen bir yazıcıya sahip olmak adeta bir taşla iki kuş vurmak gibi oluyor! Kenarlıksız fotoğraf baskısı alabildiğiniz bir yazıcıyı tercih ederseniz de, fotoğraf baskılarınızın kadrajlarında kayıp yaşamazsınız.
3.Kablosuz bağlantı ile baskı alabilmesi: Artık bırakın iş evraklarını, çocuklarımız için hazırladığımız ödevler bile online ortamda saklanıyor. Özellikle cep telefonlarında bulunan fotoğraflarınızın da baskı yüzü görememesi de cabası. Kablosuz bağlantı özelliği bulunan bir yazıcı sayesinde, mobil cihazlarınızda veya bulut ortamında saklanan evrak ve fotoğraflarınızın kolayca baskısını alabilirsiniz.
4.Çok fazla yer kaplamaması: Büyük ve hantal yazıcılar, hem çok fazla yer kaplar hem de yerini değiştirmek istediğiniz zaman sıkıntı yaratır. Evin veya ev-ofisininizin düzenine göre yerini değiştirmek istediğiniz veya masanızın üzerinde rahatlıkla kullanmak istediğiniz yazıcınızın makul bir alanı işgal ettiğinden emin olmanız gerekir, bu yüzden mutlaka satın aldığınız yazıcınızın boyutlarının çok büyük olmamasına dikkat edin.
5.Hesaplı çıktı alması: Geldik en önemli konuya; maliyet. Satın aldığınız yazıcının sadece ilk aldığınız anda değil, satın aldıktan uzun süre sonra da hesaplı şekilde baskı almaya devam ediyor olması, o yazıcıyı tercih etmenizdeki en önemli neden. Kısa sürede bitmeyen mürekkeplere sahip bir yazıcı sizi uzun bir süre boyunca idare edecek ve yeni bir masraf kapısı yaratmayacaktır.
İşte tüm bu 5 özelliği de bünyesinde taşıyarak rakiplerine “beş basan” mucize yazıcı: PIXMA G3411
Canon Pixma G3411, satın alındıktan sonraki 5 sene içerisinde yeniden bir mürekkep seti satın almanıza gerek olmadan tam 19.000 sayfa (12.000 siyah-beyaz, 7.000 renkli) baskı almanızı sağlar. Kablosuz (WI-FI) bağlantı ile ve bulut (cloud) üzerinden baskı alınmasına imkan tanıyan teknolojisi ile hayatınızı kolaylaştıran Pixma G3411, canlı renklerle baskıya hazırladığı fotoğraflarınız kenarlıksız olarak çıktı almanıza da imkan tanır. Yaklaşık 6,3 kiloluk ağırlığı ve kompakt tasarımı ile hem ev, hem de ev-ofisinizin şık dekorunu tamamlayan Pixma G3411 ile hem çocuklarınızın ödevlerini, hem işlerinize ait evrakları hem de fotoğraflarınızı kolayca basabileceksiniz.
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