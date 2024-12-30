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Evde okunacak dualar nelerdir? Evde okunacak dualar ve sureler

Ferhan Petek Ferhan Petek
25.12.2024 00:59
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Evde herkes tarafından okunabilecek dualar ve sureler vardır. Bu süreler ve dualar İslam dininde bereketli, güvenli ve huzurlu bir ev ortamı oluşturma amacı ile evde düzeni ve birliği sağlayabilmek için okunur. Çok önem verilen bu dualar çeşitlilik göstermektedir.

Evde okunacak dualar nelerdir? Evde okunacak dualar ve sureler

Allah'a yalvarmak, ondan yardım dilemek anlamına da gelen dua, namaz ya da benzeri ibadetler sırasında okunan, dinsel değeri olan sözlere de denir. Herhangi bir yerde edilebilen dua, çeşitli bedensel eylemler de içerebildiği gibi sadece sözlerle de yapılabilir. Duaların yakarış, ibadet, şükran ya da övgü gibi farklı formları olabilir.

Evde okunacak dualar nelerdir?

Evde okunacak dualar ve sureler çeşitlilik gösterir. Yalnızken ya da toplu olarak okunabilen dualar amaçlarına göre seçilir. Örnek olarak her duadan önce besmele çekilmesi gerektiği bilinmektedir. Basit ve kısa olarak da tanımlanan Bismillahirrahmanirrahim sözcüğünün bereketi ve rahmeti okuyan kişinin hanesine ve yakınlarına çağırdığı kabul edilmektedir.

Bir diğer dua başlangıcı da Euzu Bismillah'tır. Tamamı Euzu billahi mine’ş ş-eytanirracim Bismillahirrahmanirrahim olan bu duanın şeytanı ya da şeytanın vesvese adı verilen olumsuz etkilerini uzak tutmaya yaradığı bilinmektedir.

Evde tekken okunacak dua genel olarak evde tek başına kalan kişiyi korkulardan uzak tutmak için tercih edilir. Özellikle geceleri evde korkunca okunacak dualardan bazıları şunlardır:

  • Nas
  • Felak
  • Ayet El Kürsi

Bu üç duanın koruyucu özelliği olduğu bilinmektedir.

Fatiha suresinin her durumda okunabileceği kabul edilmektedir. Son derece önemli bir dua olan Fatiha, aynı zamanda sıkıntıları gidermek ya da hastalıklardan korunmak amacı ile de okunabilmektedir. Ayrıca bu duanın eve bereket getirdiğine de inanılır.

İhlas suresi, halk arasında bilindiği ve söylendiği şekliyle “Kuluvallah” hem çok kısa hem de çok anlamlı bir suredir. Evde okunduğu zaman evi ve içindekileri koruduğuna, onları kötülüklerden koruduğuna inanılmaktadır.

Evde okunacak huzur duası nedir?

Evde huzur için dualar da vardır. Eşlerin kavga etmemesi, aile huzurunun bozulmaması amacı ile okunan dualar ile ilişkileri daha naif ve sakin bir hâle getirileceğine dair inanış bulunmaktadır. Ayrıca 789 kez besmele çekmenin de evdeki tartışmaları gidereceğine dair bir inanış da vardır.

Günahlardan arınmak, doğru yolda kalmak, borçtan kurtulmak gibi çeşitli amaçlarla okunabilen duaların yanı sıra yeni alınan ya da yeni taşınılan evde okunacak dualar da bulunur. Yeni evde okunacak dualar ile yeni evin rızkının, huzurunun, bereketinin bol olacağı bilinir.

Yeni taşınılan ya da yeni satın alınan bir eve girmeden önce besmele çekilmesi ve evin içinde olan kişilere selam verilmesi önerilir. Euzu besmele çekilerek eve girilirse evin dirliğinin ve düzeninin sağlanacağı da bilinmektedir.

Bir Müslüman yeni eve taşındığı zaman o evde aile üyeleri ve hanede yaşayacak olan kişilerle birlikte Bakara Suresi okumalıdır yönünde bir inanç da bulunmaktadır. Bakara suresinin yeni evde okunduğu zaman evi ve içindekileri çeşitli afetlere karşı şeytana karşı koruduğuna inanılır.

Ayrıca çeşitli amaçlarla şu dua ve surelerin de evde okunması önerilir:

  • Yasin: Hastalara şifa, sıkıntılara devam olduğu bilinir.
  • Duhan: Eve bereket ve bolluk getirdiğine, kötülükleri uzak tuttuğuna inanılır.
  • Rahman: Allah’ın rahmetini dile getirdiğine inanılan bu duanın evde huzuru sağladığı bilinir.
  • Mülk: Allah’ın tüm evrene olan hakimiyetini vurgulayan bu sürenin evi koruduğu ve bereketlendirdiği bilinir.
Anahtar Kelimeler:
dua
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