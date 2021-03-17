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Evde ölü bulunan aileyle ilgili sanal para kaybı iddiası

17.03.2021 12:04 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde lüks villada ölü bulunan 4 kişilik ailenin cenazeleri yakınları tarafından morgtan alındı.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde lüks villada ölü bulunan 4 kişilik ailenin cenazeleri yakınları tarafından morgtan alındı. Teyze Nuran Esin, kardeşinin ailesinin özellikle de Mustafa’nın çok sevilen bir genç olduğunu belirterek, "Sanal para kayıpları oldu. Onu kimse oynamasın, bilmeyenler hiç oynamasın” dedi.
İki gün önce saat 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2386. Sokak üzerindeki bir sitede 3 katlı villada yaşayan aileden haber alamayan yakınları, durumu siteye yakın bir yerde yaşayan arkadaşlarına bildirdi. Siteye gelen akrabaların arkadaşı, kapıyı açan olmayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla siteye gelen polis ekipleri, girdikleri villada Gülsen Işık Gider (65), Muzaffer Gider (73), Gamze Gider (45) ve Mustafa Gider’in (40) cansız bedenini girişte mutfak bölümünde buldu. Olay yeri inceleme ve polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede 4 kişinin av tüfeğiyle vurulduğu belirlendi. İlk belirlemelere göre ailenin oğlu Mustafa Gider’in anne ve babası ile kız kardeşini tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdiği tahmin ediliyor. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından 4 kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Mustafa Gider’in mutfakta annesi ve kız kardeşini vurduktan sonra üst katta vurarak öldürdüğü babasını mutfağa indirdiği ve burada aynı silahla intihar ettiği belirlendi. Mustafa Gider’in çenesine dayadığı tüfeğin tetiğini ayak baş parmağı ile ateşlediği belirlendi. 4 kişilik ailenin Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Ailenin il dışından gelen akrabaları tarafından alınan cenazeler Kurşunlu Mezarlığı’nda yan yana toprağa verildi. Mustafa Gider’in, olayda kullandığı tüfeği bir süre ince internetten aldığı ileri sürüldü.

"Bilmeyen oynamasın"
Mustafa Gider’in teyzesi Nuran Esen, yeğeninin piyasaya 150 bin lira borcunun olmadığını söyledi.
Ablası, eniştesi ve yeğenlerinin cenazesini göz yaşları içinde alan acılı teyze Esin, “Çok dürüst mükemmel bir aileydi. Herkes söylerdi bunu ben değil. Hele Mustafa’yı daha çok seviyorlardı. Demek ki böyle bir şey varmış kaderde. Savcılık araştırmasını bekleyeceğiz. Arkadaşı 35 bin lira borcu olduğunu iddia ediyor. Orası belli değil. Savcılık çalışmasını bekleyeceğiz. Sanal para kayıpları oldu. Onu kimse oynamasın, bilmeyenler hiç oynamasın” dedi.

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