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Evde ölü bulunan yerleşik Hollandalı Gazipaşa'da defnedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 15:55 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, evinde ölü bulunan Hollandalı Ansgar Driessen (53), Gazipaşa'daki yabancılar mezarlığında toprağ averildi.

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, evinde ölü bulunan Hollandalı Ansgar Driessen (53), Gazipaşa'daki yabancılar mezarlığında toprağ averildi. Driessen'in ağabeyi Patrick Driessen, "Kardeşim Türkiye ve Gazipaşa'yı çok seviyordu. Burada çok mutlu oluyordu. Biz de böyle düşünerek, defin işlemini burada yerine getirdik" dedi.

Gazipaşa'ya bağlı Ekmel Mahallesi'nde kendisine ait tek katlı evde yalnız oturan yerleşik Hollandalı Ansgar Driessen'den haber alamayan arkadaşı, 25 Mayıs'ta durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri Ansgar Driessen'i masadaki bilgisayar başında otururken hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde burnundan kan geldiği belirlenen Driessen'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Beyin kanaması geçirmiş olabileceği düşünülen Ansgar Driessen'in cansız bedeni savcının incelemesi ve otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Ansgar Driessen'in cenazesi bugün saat 11.00'de Çamlı Mezarlık'taki yabancılar mezarlığına defnedildi. Cenazeye Hollanda'dan Driessen'in ağabeyi, eşi, çocukları, yakın arkadaşları ve Gazipaşa'daki tanıdıkları katıldı.

Cenaze Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçla mezarlığa getirildi. Cenaze başında ağabeyi Patrick Driessen, Ansgar Driessen'in yaşamını ve kendi duygularını anlatan metin okudu. Metin cenazede Türk vatandaşlarının da bulunmasından dolayı Türkçeye de çevrildi. Konuşma sonrası hazırlanan mezara götürülen Driessen'in Rusya ve Hollanda'dan gelen yakınları kabir başında mum yaktı. Ansgar Driessen'in cenazesi kendi inançlarına göre yüzüstü yatırılarak, üzeri beton bloklarla kapatıldıktan sonra üzeri toprakla örtülerek defnedildi. Kabire kürekle toprak atan yakınları daha sonra kabrin üzerine kırmızı gül bıraktı.

AĞABEYİ SEVDİĞİ ŞARKIYI AÇTI

Defin işlemi sonrası bir imam törene katılan Türk vatandaşlarından Driessen için usulen helallik istedi. Daha sonra Driessen'in ağabeyi Patrick Driessen cep telefonundan kardeşinin en çok sevdiği şarkıyı açıp başucuna bıraktı. Driessen'in yakınları gözyaşları içerisinde sessizce şarkıyı dinledi. Şarkının bitmesinin ardından Driessen'in yakınların mezarlıkta taziyeleri kabul etti.

'TÜRKİYE VE GAZİPAŞA'YI ÇOK SEVİYORDU'

Driessen'in ağabeyi Patrick Driessen, "Kardeşim Türkiye ve Gazipaşa'yı çok seviyordu. Burada çok mutlu oluyordu. Biz de böyle düşünerek, defin işlemini burada yerine getirdik. Türklere samimiyetleri ve yardımseverliklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

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