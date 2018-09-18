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Evde ölü bulundu; 3 gün önce yaşamını yitirdiği belirlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2018 14:52 | Son Güncelleme

ANTALYA'da tek başına yaşayan Havva Ergin (64), evinde ölü bulundu.

Evde ölü bulundu; 3 gün önce yaşamını yitirdiği belirlendi

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da tek başına yaşayan Havva Ergin (64), evinde ölü bulundu. Ergin'in 3 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay, saat 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 786 Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Tek başına yaşayan ve kendisinden haber alamadıkları Havva Ergin'i merak eden komşuları, oturduğu daireye gelip bir süre zile bastı. Kapının açılmaması ve içerinden kötü koku gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese giden polis, kapıyı çilingir yardımıyla açarak eve girince kadını yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekibinin kontrolünde, Havva Ergin'in yaklaşık 3 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ergin'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Evde ölü bulundu; 3 gün önce yaşamını yitirdiği belirlendiEvde ölü bulundu; 3 gün önce yaşamını yitirdiği belirlendi

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