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  4. Evde ölü bulunmuştu... Beraber yaşadığı sevgilisi şüpheli bulundu! Çelişkili ifadeler kullandığı söylenerek gözaltına alındı!

Evde ölü bulunmuştu... Beraber yaşadığı sevgilisi şüpheli bulundu! Çelişkili ifadeler kullandığı söylenerek gözaltına alındı!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
17.11.2024 09:33
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Tekirdağ'da yaşayan ve hemşire olduğu öğrenilen bir genç kızdan haber alınamadı. Genç kıza ulaşamayan sevdikleri durumu 112 ekiplerine bildirdi. Eve giden ekipler, genç kızın cansız bedeniyle karşılaştı. İlk bilgilendirmede genç kızın kalp krizinden öldüğü değerlendirilmişti ancak dün akşam edinilen bilgilere göre, Begüm Topaz'ın beraber yaşadığı sevgilisi gözaltına alındı.

Evde ölü bulunmuştu... Beraber yaşadığı sevgilisi şüpheli bulundu! Çelişkili ifadeler kullandığı söylenerek gözaltına alındı!

Olay Tekirdağ, Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy ilçesindeki özel bir hastanede hemşire olarak çalışan 22 yaşındaki Begüm Tonguz'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 ekiplerine bildirdi.

EVDE ÖLÜ BULUNDU

Alınan bilgi sonrası kızın yaşadığı eve gelen polis ve sağlık ekipleri, daireye girdiklerinde Tonguz'u hareketsiz olarak buldu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybettiği belirlenen Begüm Tonguz'un cenazesi Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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İLK MÜDEHALE KALP KRİZİYDİ ANCAK...

İlk müdehalede Topaz'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilmişti. Tonguz'un cansız bedeni, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı.

ÇELİŞKİLİ İFADE İDDİASI!

Olayın ardından Begüm Tonguz ile beraber yaşadığı öğrenilen sevgilisi O.T, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sorgusunda çelişkili ifadeler kullandığı iddia edilen şahıs, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

(İHA)

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Şüpheli Hemşire ölü sevgili
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