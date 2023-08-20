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Evde palayla 2 kişiye saldırdı! Diyarbakır'da gece saatlerinde dehşet: Oracıkta can verdi

20.08.2023 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da gece saatlerinde pala dehşeti yaşandı. Evde başlayan tartışmada K. S. adlı adam iki kişiye palayla saldırdı. Sadık İ. olay yerinde can verdi.

Evde palayla 2 kişiye saldırdı! Diyarbakır'da gece saatlerinde dehşet: Oracıkta can verdi

Merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Ofis Semti Merih Apartmanı’ndaki dün gece bir evde iddiaya göre, K. S, Sadık İ. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine K. S. palayla 2 kişiye saldırdı. Sadık İ. olay yerinde hayatını kaybederken diğer kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı, Sadık İ’nin cesedi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

(İHA)

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