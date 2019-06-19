Evde puding yaparken yıldırım çarptı

Bursa’nın İznik ilçesinde bir eve yıldırım isabet etti. O esnada balkonda puding yapan genç kız yaralandı.

Elmalı köyünde yaşayan 19 yaşındaki Ece Meryem Kantar, balkonda puding yaparken yıldırım düşmesi neticesinde yaralandı. 112 ekiplerinin müdahale ettiği genç kız, İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ellerinde 1. derece yanık olduğu tespit edilen Kantar Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi’ne sevk edildi.

"Beynimde yanma hissettim"

Ece Meryem Kantar, yaşananları şöyle anlattı: "Köyde yağmur yağıyordu. Annem balkon kısmında bulunan soba üzerindeki pudingi karıştırmamı istedi. Metal kaşıkla pudingi karıştırırken, şiddetli gök gürültüsünü duyduktan sonra kendimi hissetmemeye başladım. Kolum uyuştu, beynim yandı. Babam benden duman çıktığını gördü. Evin içine girdim, diz çöktüm. Bu kez sağ tarafım uyuştu" dedi.

"Çatılara panel koymasınlar"

Baba Erol Kantar ise, "Vatandaşlar çatılarına hiçbir şekilde panel koymasınlar. Geçen yıl güneş panelini çatıdan alıp bahçeye zemine koyduk. Eğer çatıda olsaydı, yıldırımı o çekti, emin olun evin içinde 6 kişiydik, hepimiz ölürdük. Akü kutusu vardı üzerinde. 40-50 kilo ağırlık vardı. Yıldırımın şiddeti ile onun havalandığını gördüm. Mutlaka paratoner kullansınlar. Evimde var. Ancak bahçedeki güneş panelinin olduğu yerde paratoner toktu. O yüzden yıldırımı çekti" diye konuştu.



