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"Evde sabun paketleyerek kazanın" dediler, ev kadınlarını dolandırdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2020 12:20 | Son Güncelleme

Mersin’de sosyal medya hesapları üzerinden verdikleri ’evde sabun paketleyerek para kazanın’ ilanıyla ev kadınlarını dolandırdıkları iddia edilen biri kadın 8 kişi gözaltına alındı.

Mersin’de sosyal medya hesapları üzerinden verdikleri ’evde sabun paketleyerek para kazanın’ ilanıyla ev kadınlarını dolandırdıkları iddia edilen biri kadın 8 kişi gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan 8 kişinin aranmasına devam edilirken, şahısların bu yöntemle 17 ilde birçok kişiyi dolandırdıkları ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık (Yandol) Büro Amirliği’ne gelen S.D. isimli ev hanımı, sosyal medya hesabı üzerinden ’evde ek iş, hediye paketleme’ ilanı verip, sabun paketleyerek ayda 2 bin 500 lira kazanma vaadinde bulunan bazı kişilerin banka hesap numaralarına işe girebilmek için 550 lira yatırdığını, daha sonra ilan sahiplerine ulaşamadığını belirterek, şahıs veya şahıslardan şikayetçi oldu.

17 ilde çok sayıda kişiyi dolandırmışlar
Bunun üzerine çalışma başlatan Yandol Büro Amirliği ekipleri, hem teknik hem fiziki takip soncunda olayı gerçekleştiren 16 kişinin kimliklerini belirledi. Belirlenen şüphelilerin ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, biri kadın 8 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallerden, Mersin’in yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Kayseri, Kocaeli, Konya, Çanakkale, Malatya, Hatay, Kırıkkale, Düzce, Gümüşhane, Sivas, Kahramanmaraş ve Diyarbakır’da birçok kişinin aynı yöntemle dolandırıldığı tespit edildi.
Emniyetteki ifadelerinin ardından B.S., E.Ç., S.Ç., K.S.Ç., A.Y., A.G., O.A. ve A.A. adliyeye sevk edilirken, hakkında yakalama kararı bulunan 8 kişinin aranmasına devam ediliyor.

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