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Evde sağlık ekibinin aracını kurşunladı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2019 15:32 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Edremit ilçesinde Kaan B., park halindeki otomobiline çarpan İlçe Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmeti aracının önünü kesip tabancayla ateş açtı.

BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’in Edremit ilçesinde Kaan B., park halindeki otomobiline çarpan İlçe Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmeti aracının önünü kesip tabancayla ateş açtı. Araca 4 kurşun isabet ederken, Kaan B. gözaltına alındı.
Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmeti ekibi, görevli olarak gittiği turistik Güre Mahallesi'nde, park halindeki minibüsle çıkarken arkasında bulunan otomobile sürttü. Araçlarda hasar oluşmazken, otomobilin sahibi kasap Kaan B. ile 3 sağlık görevlisi arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından sağlık ekibi yola çıktı. Ancak bir süre sonra Kaan B., otomobille sağlık ekibinin aracının önünü kesti, tabancayla ateş etti. Sağlık personelinin yara almadan kurtulduğu saldırıda, araca 4 kurşun isabet etti. Olayın ardından Kaan B., jandarma tarafından gözaltına alındı.

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