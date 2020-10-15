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  4. Evde sağlık hizmeti aracı ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Evde sağlık hizmeti aracı ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2020 15:59 | Son Güncelleme

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.Kaza saat 13.30 sıralarında Gölyaka Mahallesi sahil yolu üzerinde meydana geldi.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaza saat 13.30 sıralarında Gölyaka Mahallesi sahil yolu üzerinde meydana geldi. Orhangazi Devlet Hastanesine ait Evde Sağlık Hizmeti ekibini taşıyan Yunus Ekşi (25) idaresindeki 16 AHV 686 plakalı hafif ticarî araç, karşı istikametten gelen Erdi Güleç (29) idaresindeki 16 AC 6786 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Otomobil sahile savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü olan ve Orhangazi’de Bamesa fabrikasında çalıştığı belirlenen Erdi Güleç hayatını kaybederken, yanında yolcu olarak bulunan Okan Çiloğlu (28) ile ticarî aracın sürücüsü Yunus Ekşi ile yanındaki sağlık personeli Semanur Sarıgül (26) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bir ay önce baba olmuştu
Kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Erdi Güleç’in 2 yıllık evli olduğu ve yaklaşık bir ay önce baba olduğu öğrenildi. Kazayı haber alan Erdi Güleç’in yakınları ve mesai arkadaşları göz yaşlarına boğuldu. Kazada araç içinde sıkışan Erdi Güleç’in cenazesi morga kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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