Evde Kolayca Sağlıklı Bir Şekilde Kilo Vermenin 14 Yolu

Kilo vermek karmaşık bir süreç gibi görünse de evde uygulayacağınız bazı yöntemlerle birlikte kısa süreler içerisinde gözle görülür bir ilerleme sağlamanız mümkündür. Aşağıdaki yöntemler sayesinde daha sağlıklı bir şekilde kilo vermeniz mümkün. Herkesin vücut yapısı ve mental işleyiş süreçleri farklı olduğu için aşağıdaki öneriler herkeste benzer etkiyi yaratmayabilir ama her yöntemin kalori ve yağ yakma sürecinde önemli bir katkı sağladığından emin olabilirsiniz. Yine de sürecin işleyişinin daha efektif olması için bir uzmana danışmanız daha doğru olacaktır. Evde Kilo Vermek İçin Yapılması Gerekenler 1. Aç karnına ceviz suyu için Evde kilo vermenin en etkili yöntemlerinden birisi de sabahları aç karna ceviz suyu içmektir. Ceviz suyu metabolizma hızını yükseltir. Ayrıca **uzun süre tokluk hissi **sağlar. Hazırlaması son derece kolay olan ceviz suyunun verdiği tokluk hissi sayesinde sofradan daha az yemek yiyerek kalkmanız mümkün olacaktır. Ceviz suyu hazırlamak için; bir su bardağı dolusu oda sıcaklığındaki suyun içerisine bir adet tam ceviz içi ilave edin. İçine ceviz attığınız suyu geceden sabaha kadar bekletin. Sabah olduğunuzda aç karnına cevizi güzelce çiğneyerek yiyin. Ardından cevizi içinden aldığınız suyu da yudum yudum için. Bu uygulamayı düzenli olarak sürdürün, kısa süre içerisinde gözle görülür bir değişim söz konusu olacaktır.

Ceviz Suyu: Faydaları Nelerdir, Nasıl Tüketilir? 2. Ara öğünleri değerlendirin Pek çok kişi ikindi vakti gibi zaman dilimlerinde tüketilecek ara öğünlerin kilo verme üzerinde ne kadar etkili olduğunu göz ardı ediyor. Fakat, siz ara öğünlerin önemini bilerek hareket edin ve ara öğünleri bir fırsata çevirin. Akşama doğru saat 4-5 arasında kalorisi düşük hafif atıştırmalıklar tüketin. Bu sayede hem açlığınızı bastırmış olacaksınız hem de akşam vakti yemek sofrasından daha az gıda tüketerek kalkacaksınız. Ayrıca ara öğünlerde yemek yediğiniz halde tatlı krizi gibi durumlarla karşılaşma ihtimaliniz de düşecektir. Ara öğünlerde açlığınızı yatıştırıcı yemeklerin yanı sıra bir avuç kuru yemiş ve bir bardak ayran da tüketebilirsiniz. Bunun haricinde bir kase mercimek ya da ezogelin çorbası tüketmek de yararlı olacaktır. 3. Tarçınlı süt için Tarçınlı süt yağ yakımını hızlandırıcı bir etki gösterir ve kilo verme hızını artırır. Sütün içeriğinde bol miktarda yer alan protein, **metabolizmayı daha verimli çalışmaya teşvik eder. **Tarçın da insülin dengesinin sağlanmasına katkı sunar ve uzun süreler boyunca tok hissetmenize destek olur. Eğer kilo vermeye kararlıysanız (herhangi bir alerjiniz yoksa) her gün iki fincan tarçınlı süt içmeye gayret gösterin.

Yapımı son derece kolay olan tarçınlı sütü hazırlamak için bir bardak sıcak sütün içerisine bir çay kaşığı kadar toz tarçın ilave etmeniz ve karıştırmanız yeterli olacaktır. Tarçınlı sütü ikindi vakti ve gece yatmadan 3-4 saat kadar önce içebilirsiniz. 4. Yemeklerden önce su için Hangi öğün olursa olsun her yemekten önce bir bardak kadar su içmeye özen gösterin. Bu sayede sofraya yemekler geldiğinde az da olsa açlık hissiniz yatışmış olacak ve normalde vücudunuza girecek kaloriden daha az miktarda kalori alacaksınız. Bu da kilo verme yolundaki çabalarınızın daha olumlu şekilde sonuçlanmasına uygun bir zemin hazırlayacaktır. Su içmenin faydaları hakkında daha detaylı bilgi için TIKLA! 5. Antep fıstığı yiyin Ara öğünlerde yediklerinize dikkat ederseniz kilo verme sürecinde daha başarılı olabilirsiniz. Ara öğünlerden birinde Antep fıstığı yemeniz halinde fıstığın içeriğindeki manganez ve bakırla birlikte vücudunuzda tokluk hissi oluşacak ve kilo almanıza sebep olabilecek besinleri tüketmekten kaçınacaksınız. Yalnız ara öğünlerde Antep fıstığı tüketimini abartmamakta da yarar var.

6. Tuzu azaltın Diyetlerde ve beslenme programlarında yapılan en büyük yanlışlardan birisi de yemeklerde çok miktarda tuz kullanmaktır. Pek çok kişi tuz ihtiyaçlarını karşıladığını düşünerek yemeklere tuz ilave eder ama aslında bu yanlış bir davranıştır. Zira yiyecekler halihazırda günlük tuz ihtiyacınızı karşılayacak seviyede besin maddesi içermektedir. Şunu unutmamakta fayda var; vücudunuza ekstradan aldığınız her bir gramlık tuz, bedeninizde yaklaşık 200 ml su tutulmasına katkı sağlar, bu da kilo almanıza neden olabilir. Bu yüzden tuz tüketimi konusunda oldukça dikkatli davranmanız ve mümkün oldukça az tuz tüketmeniz gerekir. 7. Öğlen sebze, akşam protein ağırlıklı beslenin Kilo vermek isteyenlere baktığınız zaman genelde her öğünde sebze ağırlıklı bir beslenmeye yöneldiklerini rahatlıkla gözlemleyebilirsiniz. Fakat bu biraz da tehlikeli bir durumdur, eğer vücut gereken proteini alamazsa bir süre sonra halsizlik, saçlarda ve kaşlarda dökülme, dikkat eksikliği gibi birçok problem meydana gelebilir. Bu yüzden daha sağlıklı bir kilo verme süreci için öğle vaktinde sebze ağırlıklı beslenmeniz akşamları ise abartmamak koşuluyla protein açısından zengin ürünler tüketmeniz daha faydalı olacaktır.

8. Uyku ihtiyacınızı karşılamaya özen gösterin Eğer uykunuzu almazsanız ve az uyursanız gün boyu daha fazla yemek yemeniz gerekebilir, çünkü **enerjinizin düşük olduğunu hissedersiniz. ** Bu yüzden geceleri yeteri kadar uyumaya özen gösterin, kendinizi uykusuz bırakmayın. Uyurken bile vücudun kalori yaktığını düşündüğümüz zaman "evde kilo vermek istiyorum" diyenler için uykunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuş oluyoruz. 9. Geç saatte bir şeyler yemeyin Kilo vermek isteyenler için evde dikkat edilmesi gerekenlerden biri de geceleri uykudan önce bir şeyler yememektir. Eğer tok karnına yatağa girmezseniz vücudun salgıladığı hormonlar metabolizmanın çalışmasına katkı sağlar ve **daha fazla kalori yakılmış olur. ** 10. Şekeri kesin Kilo vermek istiyorsanız şekeri kesinlikle hayatınızdan çıkarmanız gerekiyor. Zaten yediğiniz pek çok yemekte, ekmekte ve soslarda gizli şeker bulunuyor. Bu yüzden gıda alışverişi yaparken içeriğinde daha az şeker bulunduran ürünleri almaya özen gösterin. 11. Hareket etmeye özen gösterin Hızlı kilo vermek için evde yapılması gerekenler arasındaki en önemli noktalardan birisi de egzersizdir. Evde basit birkaç hareket ile yağları daha hızlı yakabilir ve daha çabuk kilo verebilirsiniz. Bunun yanı sıra asansör yerine merdiven kullanmak, yakın mesafeler için araç yerine yürüyüşü tercih etmek ve basit ev egzersizlerinden uzak kalmamak son derece etkili olacaktır.