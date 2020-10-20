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Evde sahte alkol yapan şahıs yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 16:09 | Son Güncelleme

Karabük’te, evde sahte alkol üretimi yapan bir kişi yakalandı.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Kapullu Mahallesi’nde R.K.’nın evde yasa dışı alkol üretimi yapıldığı bilgisini alarak operasyon yapıldı.

Karabük’te, evde sahte alkol üretimi yapan bir kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Kapullu Mahallesi’nde R.K.’nın evde yasa dışı alkol üretimi yapıldığı bilgisini alarak operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda, şahsın evinde plastik su şişeleri içinde 12 adet el yapımı alkollü içki ile bidon içerisinde 20 litre etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan ve ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Karabük İl Jandarma Komutanlığınca, emniyet ve asayiş ile huzurun devamının sağlanması maksadıyla yasa dışı alkollü içki üretimi olayları ile mücadele faaliyetlerine aralıksız olarak devam edileceği belirtildi.

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