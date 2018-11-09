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Evde sahte alkollü içki üreten şüpheli, tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2018 17:53 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, imalathaneye çevrilen bir evde çeşitli boyda 1400 şişe sahte rakı, viski ve votka ile 1500 litre alkol ele geçirildi.

Evde sahte alkollü içki üreten şüpheli, tutuklandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, imalathaneye çevrilen bir evde çeşitli boyda 1400 şişe sahte rakı, viski ve votka ile 1500 litre alkol ele geçirildi. Kendisinin piyasadan satın aldığı alkollü içkilerden içtiği, ürettiği sahte içkileri ise sattığı belirlenen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte alkollü içki üretildiği ihbarı üzerine dün Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Eve yapılan baskında, sahte alkollü içki üreten A.R. gözaltına alındı. A.R.'nin, eğlence mekanlarından boş şişeleri toplayıp, temizledikten sonra, ürettiği sahte alkollü içkileri doldurup, üzerine renkli fotokopiyle çoğaltılan barkodları yapıştırdığı ortaya çıktı. İçki imalathanesine çevrilen evde arama yapan polis ekipleri, satışa hazır 1400 şişe 35'lik, 70'lik ve 1 litrelik rakı, viski ve votka, ayrıca bidonlar içinde 1500 litre alkol, 1600 boş içki şişesi, 16 bin sahte bandrol, 22 bin şişe kapağı ve sahte içkilerin yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.
Evde, şüphelinin piyasadan aldığı alkollü içkiler de bulundu. A.R.'nin bunlardan içtiği, ürettiği sahte içkileri ise piyasaya sürdüğü anlaşıldı. A.R.'nin, duvarları ses yalıtım malzemesi ile kapladığı, polis baskınına karşı güvenlik kameraları takıldığı da belirlendi.
A.R., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Evde sahte alkollü içki üreten şüpheli, tutuklandıEvde sahte alkollü içki üreten şüpheli, tutuklandıEvde sahte alkollü içki üreten şüpheli, tutuklandıEvde sahte alkollü içki üreten şüpheli, tutuklandı

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