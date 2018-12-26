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Evde sahte içki imalatına Jandarma baskını

YAŞAM HABERLERİ  | 26.12.2018 09:23 | Son Güncelleme

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni yıl öncesi büfe ve eğlence yerlerinde vatandaşlara sahte içki satma hazırlığında bulunan bir kişiyi düzenlediği operasyonla yakaladı.

Evde sahte içki imalatına Jandarma baskını

Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni yıl öncesi büfe ve eğlence yerlerinde vatandaşlara sahte içki satma hazırlığında bulunan bir kişiyi düzenlediği operasyonla yakaladı. Şüphelinin Arnavutköy’de bulunan evinde yapılan aramalarda; satışa hazır hale getirilmiş ve üzerlerinde sahte Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) etiketi bulunan binlerce sahte içki şişesi, dolum tankları, çeşitli marka ve ebatlarda şişe kapağı ile 1 adet alkolmetre ele geçirildi.

Arnavutköy'de R.O.'nun ikamet ettiği adreste sahte içki imalatı yaptığı ihbarını alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri söz konusu ev ve çevresine takibe aldı. Yapılan çalışmalar, R.O.’nun evde ürettiği sahte içkileri, İstanbul genelinde alkol satışı yapan tekel bayileri ile alkollü eğlence merkezlerine satacağı tespit edildi.

İMALATHANEYİ MUTFAĞINA KURMUŞ
Eve baskın yapan Jandarma ekipler ilk olarak girişteki odada dağıtıma hazır halde kolilerce sahte içkiyle sonrasında evin mutfağında yüzlerce litrelik dolum tankı ve sahte alkol dolu bidonlarla karşılaştı. Evin mutfağına giren ekipler mutfağın alkol imalathanesi olarak kullanıldığını belirledi. Operasyonda kolilenmiş ve nakle hazır halde binlerce sahte rakı ile litrelerce etil alkol, 3 adet dolum tankı, doluma hazır halde binlerce sahte içki şişesi, çeşitli marka ve ebatlarda şişe kapağı, sahte Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) etiketleri ile 1 adet alkol metre ele geçirildi.
Jandarma tarafından kıskıvrak yakalanan R.O. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(FOTOĞRAF)

Evde sahte içki imalatına Jandarma baskınıEvde sahte içki imalatına Jandarma baskınıEvde sahte içki imalatına Jandarma baskını

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