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Evde sahte rakı üretip, kahvede satan 2 kişiye gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.12.2018 10:52 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bayındır ilçesindeki bir evde sahte rakı üretip, bir kahvede satışını yaptığı belirlenen 2 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Evde sahte rakı üretip, kahvede satan 2 kişiye gözaltı

Kadir ÖZEN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bayındır ilçesindeki bir evde sahte rakı üretip, bir kahvede satışını yaptığı belirlenen 2 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çırpı Mahallesi'nde yaşayan 2 kişinin sahte rakı üretip, sattığını belirledi. Harekete geçen ekipler, dün Ş.A.B.'nin evine operasyon yaptı. Evde yapılan kontrolde 110 litre sahte rakı ve içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Sahte içkiyi kahvede sattığı belirlenen D.B. de operasyon kapsamında gözaltına alındı. İki zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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Evde sahte rakı üretip, kahvede satan 2 kişiye gözaltı

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