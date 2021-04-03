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Evde sırtından vurulmuş halde bulundu

03.04.2021 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da evde yalnız olan bir adam sırtından vurulmuş halde bulundu.Olay, Kepez ilçesine bağlı Kütükçü Mahallesi’nde 2975 Sokak üzerinde bulunan apartmanın en üst katında yaşandı.

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Antalya’da evde yalnız olan bir adam sırtından vurulmuş halde bulundu.
Olay, Kepez ilçesine bağlı Kütükçü Mahallesi’nde 2975 Sokak üzerinde bulunan apartmanın en üst katında yaşandı. Edinilen bilgilere göre Salih Ç.’nin yaşadığı daireden tek el silah sesi geldiğini duyan komşuları 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Salih C.’yi evde sırtından silahla vurulmuş halde buldu. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Salih Ç. tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye kaldırıldı. Salih Ç.’nin kendisini yanlışlıkla vurduğunu söylediği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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